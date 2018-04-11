В Тульской области завели первое уголовное дело за нарушение требований безопасности в ТЦ

ТРЦ «Западный» в Богородицке. Фото Кристины Вернигориной.

В Богородицке компетентные органы проверили соблюдение законодательства о пожарной безопасности в ЗАО «ТРЦ «Западный», расположенном в Заводском проезде, 2.

11 апреля по материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

По версии следствия, в период с июля 2013 по апрель 2018 года в Богородицке ЗАО «Торгово-развлекательный центр «Западный» осуществляло работы по реконструкции административного корпуса ТРЦ и одновременно с этим, не имея разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сдавало в аренду помещения, не соответствующие требованиям пожарной безопасности.

Арендаторами площадей являлись более 16 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих услуги и осуществляющих торговую деятельность, в том числе розничную продажу детских товаров.

По данным следствия, из трех этажей ТРЦ площадью более 10 тысяч квадратных метров функционировал только один этаж, в двух других производилась реконструкция. В сдаваемых в аренду помещениях отсутствует система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в случае возгорания, нет системы дымоудаления, не работает система автоматического пожаротушения, отсутствуют табло и необходимые указатели на пути эвакуации людей, ширина лестниц и выходов не соответствует установленным требованиям, имеются другие нарушения.

Кроме того, электропроводка и электрооборудование помещений находятся в угрожающем жизни и здоровью граждан состоянии.

В рамках расследования уголовного дела следователями будет тщательным образом проанализирована вся полученная информация, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за контроль и надзор за соблюдением требований при реконструкции и эксплуатации здания, в том числе требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Ход расследования по делу прокуратура области взяла на контроль.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области, 10 апреля суд вынес решение о закрытии торгового центра до получения разрешения на ввод в эксплуатацию и устранения нарушений пожарной безопасности.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.