новости
новости
Регистрация
В Тульской области завели первое уголовное дело за нарушение требований безопасности в ТЦ
ТРЦ «Западный» в Богородицке. Фото Кристины Вернигориной.

В Тульской области завели первое уголовное дело за нарушение требований безопасности в ТЦ

Торговый центр «Западный» в Богородицке закрыли по решению суда.

В Богородицке компетентные органы проверили соблюдение законодательства о пожарной безопасности в ЗАО «ТРЦ «Западный», расположенном в Заводском проезде, 2.

11 апреля по материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в том числе, предназначенных для детей в возрасте до шести лет. 

По версии следствия, в период с июля 2013 по апрель 2018 года в Богородицке ЗАО «Торгово-развлекательный центр «Западный» осуществляло работы по реконструкции административного корпуса ТРЦ и одновременно с этим, не имея разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сдавало в аренду помещения, не соответствующие требованиям пожарной безопасности.

Арендаторами площадей являлись более 16 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих услуги и осуществляющих торговую деятельность, в том числе розничную продажу детских товаров.

По данным следствия, из трех этажей ТРЦ площадью более 10 тысяч квадратных метров функционировал только один этаж, в двух других производилась реконструкция. В сдаваемых в аренду помещениях отсутствует система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей в случае возгорания, нет системы дымоудаления, не работает система автоматического пожаротушения, отсутствуют табло и необходимые указатели на пути эвакуации людей, ширина лестниц и выходов не соответствует установленным требованиям, имеются другие нарушения.

Кроме того, электропроводка и электрооборудование помещений находятся в угрожающем жизни и здоровью граждан состоянии.

В рамках расследования уголовного дела следователями будет тщательным образом проанализирована вся полученная информация, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за контроль и надзор за соблюдением требований при реконструкции и эксплуатации здания, в том числе требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Ход расследования по делу прокуратура области взяла на контроль.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области, 10 апреля суд вынес решение о закрытии торгового центра до получения разрешения на ввод в эксплуатацию и устранения нарушений пожарной безопасности. 

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
В российских торговых центрах проверят расположение детских игровых комнат
Мир
В российских торговых центрах проверят расположение детских игровых комнат
вчера, в 16:55, 18 720 5
Суд по делу о закрытии тульского кинотеатра «Октябрь» перенесен на 11 апреля
Жизнь Тулы и области
Суд по делу о закрытии тульского кинотеатра «Октябрь» перенесен на 11 апреля
вчера, в 11:58, 11 1305 0
В Туле суд рассмотрит иски о запрете деятельности кинотеатра «Октябрь» и ТЦ «Верона»
Жизнь Тулы и области
В Туле суд рассмотрит иски о запрете деятельности кинотеатра «Октябрь» и ТЦ «Верона»
9 апреля, в 16:38, 52 4506 6
Из Тульского цирка эвакуировали зрителей
Жизнь Тулы и области
Из Тульского цирка эвакуировали зрителей
7 апреля, в 13:42, 252 17180 7
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:10 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
уголовное делонарушения правил пожарной безопасностиТРЦ Западный

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

14 апреля тульские стоматологи проведут день открытых дверей
14 апреля тульские стоматологи проведут день открытых дверей
Тульскую «катюшу» увезли на ремонт
Тульскую «катюшу» увезли на ремонт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.