Тульская ГИБДД рассказала о регистрации транспортных средств, собранных из запчастей

В Тульской Госавтоинспекции пояснили, что в России регистрация транспортных средств регламентируется постановлением Правительства РФ от 12.08.94 года №938.

В последнее время в средствах массовой информации появилась информация о возможном изменении ситуации с регистрацией транспортных средств, собранных из запасных частей, так называемых конструкторов, после принятия Решения Совета Евразийской комиссии от 26 января 2018 года №13.

В Тульской Госавтоинспекции пояснили, что для исключения неправильного толкования данной нормы необходимо учитывать, что постановление Правительства РФ «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» запрещает ставить на учет транспорт с измененными регистрационными данными, за которые ранее не было уплачен утилизационный сбор.

В том числе действуют ограничения на регистрацию транспортных средств при невозможности их идентификации после замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства, введены требованиями Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, утвержденными приказом МВД России от 24 ноября 2008 г. №1001.

Таким образом, замена рамы, кузова или составляющей части конструкции, за которые ранее не был уплачен утилизационный сбор, повлекшая за собой утрату идентификационного номера транспортного средства (VIN), будет являться основанием для отказа в регистрации транспортного средства.