Визит судебных приставов шокировал посетителей тульской «Гостинки»: фоторепортаж

Фото Юлии Гришиной

В рамках исполнения судебного решения работа «Киносити» остановлена до устранения нарушений правил безопасности. Людям возвращали деньги за билеты.

Напомним, несколько часов назад Центральный районный суд принял решение о приостановлении деятельности кинотеатра в ТРЦ «Гостиный двор». Ранее в ходе прокурорских проверок там были выявлены многочисленные нарушения противопожарной безопасности.

Теперь владельцам «Гостиного двора» и арендаторам помещений придётся привести залы кинотеатра в соответствие действующим нормам. До завершения всех работ деятельность «Киносити» остановлена. Сколько времени уйдёт на устранение нарушений, неизвестно.

Судебное решение подлежит немедленному исполнению. На верхний этаж ТРЦ «Гостиный двор» уже прибыли сотрудники регионального Управления ФССП. Они опечатывают двери и проводят все предусмотренные законом процедуры. Для посетителей ТРЦ появление крепких людей в форме стало полной неожиданностью.

В «Киносити» закрыты все кассы, отключены рекламные мониторы, сотрудники объясняют посетителям, что на ближайшее время работа залов остановлена. Посетители покидают кинотеатр. Зрителям, пришедшим на последний сеанс, вернули деньги за билеты.