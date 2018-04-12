За нарушение правил пожарной безопасности в Туле закрыли детский сад

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По решению суда дошкольное учреждение закрыто на 90 суток.

Пролетарский суд Тулы удовлетворил требование прокуратуры приостановить деятельность детского сада «Тулячок». Основанием для иска стали результаты проверки дошкольного учреждения на соблюдение правил пожарной безопасности.

Проверка в детском саду прошла еще осенью прошлого года. За выявленные нарушения было выдано предписание на их устранение. Однако на сегодняшний день они не выполнены.

Постановлением суда деятельность МБДОУ № 143 — Центр развития ребенка — детский сад «Тулячок» приостановлена на 90 суток.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

В случае устранения выявленных нарушений исполнение данного наказания может быть досрочно прекращено.