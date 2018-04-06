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Во время судебного заседания в тульском суде адвокат «Киносити» упала в обморок

Во время судебного заседания в тульском суде адвокат «Киносити» упала в обморок

В суд прибыла скорая помощь.

В Центральном суде Тулы продолжается судебное заседание по иску прокуратуры к компании «Инд-Гарник» о закрытии кинотеатра в ТЦ «Гостиный двор». Подробности здесь.

В суде «Киносити» предоставили фотодоказательства и письменные пояснения, что все нарушения устранены. Представители «Инд-Гарника»:

«У нас заключен договор долгосрочной аренды, по которому ответственность за пожарную безопасность несет арендатор, все нарушения в самом „Инд-Гарнике“ уже устранены».

Напомним, в ходе проверки выяснилось, что на 4-м этаже ТЦ отсутствует ограждение на лестничной площадке, в «Киносити» тихо работает система оповещения, ширина кресел не соответствует нормам (недостаточное расстояние между рядами для прохода зрителей в случае ЧС), двери кинозала закрываются на ключ.

По словам представителя «Киносити», сегодня утром была проведена проверка с участием прокуратуры и МЧС. Нарушения, указанные в иске, были устранены. Итоги этого сейчас обсуждаются в суде.
 
«Инд-Гарник» требует вызвать в суд архитекторов, строителей и ответственных лиц, которые вводили здание в эксплуатацию.
Ответчики направили суду ходатайство о переносе судебного заседания, чтобы ознакомиться с материалами дела. По словам представителей «Инд-Гарника» и «Киносити», они не получили акт проверки.
 
Однако суд отклонил ходатайство о переносе заседания и о вызове в суд специалистов, обслуживающих системы.
 
Стороны защиты заявили об отводе судьи. Основание — нарушение гражданского процессуального кодекса из-за отсутствия акта проверки. Срок устранения нарушений по закону — 26 дней. Этот срок ещё не закончился, поэтому речи о приостановлении деятельности кинотеатра быть не может. По оценке защиты, судья вышла за рамки заявленного процесса. Судья отвод отклонила.
 
Вопрос о закрытии кинотеатра решается уже шестой час.
 
Некоторое время назад адвокату «Инд-Гарника» стало плохо, и она упала в обморок. Как сообщает корреспондент Myslo из зала суда, женщине вызвали скорую помощь. Медики, прибывшие на место происшествия, отказались госпитализировать адвоката. Коллеги женщины объявили, что подадут на медиков в суд. Это помогло: женщину-юриста увезли с подозрением на вегето-сосудистую дистонию.

Myslo следит за развитием событий.

 

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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