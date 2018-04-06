В Центральном суде Тулы решается судьба «Киносити» в ТЦ «Гостиный двор»

В Центральном суде Тулы слушается дело по иску прокуратуры к компании «Инд-Гарник» о закрытии кинотеатра в ТЦ «Гостиный двор». Подробности здесь.

В суде «Киносити» предоставили фотодоказательства и письменные пояснения, что все нарушения устранены. Представители «Инд-Гарника»: «У нас заключен договор долгосрочной аренды, по которому ответственность за пожарную безопасность несет арендатор, все нарушения в самом «Инд-Гарнике» уже устранены».

Напомним, в ходе проверки выяснилось, что на 4-м этаже ТЦ отсутствует ограждение на лестничной площадке, в «Киносити» тихо работает система оповещения, ширина кресел не соответствует нормам (недостаточное расстояние между рядами для прохода зрителей в случае ЧС), двери кинозала закрываются на ключ.

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