В Туле прокуратура требует закрыть кинотеатры в «Макси», «Октябре» и «Гостинке»

С 28 марта в Тульской области сотрудники прокуратуры и регионального управления МЧС проверяют торгово-развлекательные центры и места массового пребывания людей — бассейны, катки и музеи — на соблюдение правил пожарной безопасности.

На сегодняшний день уже проведены проверки 160 торговых и торгово-развлекательных центров и 36 объектов культуры и спорта.

Результаты неутешительны: внесено 56 представлений, возбуждено 32 дела об административном правонарушении, в суд направлено 5 исков с требованием приостановления деятельности до устранения выявленных нарушений.

«Октябрь»

В ходе проверки выяснилось, что в комплексе противопожарная сигнализация смонтирована с нарушениями требований законодательства, подвальные помещения захламлены, пути эвакуации отделаны горючими материалами, отсутствуют противопожарные двери в отдельных помещениях и др. В батутном центре складские помещения также оказались захламлены, а противопожарная дверь отсутствовала, система оповещения при пожаре работает очень тихо, эвакуационный выход не отделен противопожарной преградой от кинотеатра «Октябрь». Аналогичные нарушения выявлены в ресторане «Башня», кальянной и суши-баре.

Руководителям развлекательных точек внесены представления об устранении нарушений. По результатам проверки, прокурор Советского района направил в суд иск с требованием приостановить деятельность кинотеатра «Октябрь» до устранения выявленных нарушений.

«Макси»

В детско-развлекательном помещении «Тропики» система противопожарной защиты отсутствует.

В кинозале противопожарная штора, отделяющая его от торговой площади ТРЦ «Макси», при возникновении пожара, неисправна, не оборудована устройством, обеспечивающим автоматическое закрывание при пожаре, не обеспечен необходимый предел огнестойкости. Не соблюдались требования при эксплуатации эвакуационных путей.

По результатам проверки прокуратура Пролетарского района внесла представления об устранении нарушений, а также возбудила дело об административном правонарушении.

В суд направлено исковое заявление с требованием запретить деятельность кинотеатра до момента устранения выявленных нарушений закона.

«Гостинка»

Детская площадка тоже вызвала немало нареканий: сертификаты на отделочные материалы и оборудование отсутствуют. Выявлены и другие нарушения.

В кинозале вывод сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны отсутствует, сигнал оповещения и управления эвакуацией в кинозалах работают очень тихо. Двери эвакуационных выходов из залов кинотеатра «Киносити» закрыты на ключ, а на лестничной площадке на 4 этаже нет ограждения.

Выявленные нарушения правил пожарной безопасности не обеспечивают необходимый уровень безопасности при эксплуатации кинозалов. В связи с этим прокуратура Центрального района направила в суд иск с требованием деятельность кинотеатра приостановить до устранения выявленных нарушений.

Ответственным лицам также внесены представления и возбуждены дела об административном правонарушении.

Большой Универмаг

Прокурор Советского района направил заявление в суд, в котором поставлен вопрос о приостановлении деятельности Большого Универмага.

Основанием стало грубое нарушение практически всех правил пожарной безопасности: в помещении не соблюдены требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции зданий и сооружений.

В помещениях первого этажа отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, на главном входе раздвижные двери не могут стать эвакуационным выходом при возникновении ЧС, загромождены эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, в том числе торговыми точками, а планы эвакуации и вовсе отсутствуют.

Аналогичные нарушения проверяющие нашли и в цокольном этаже, где располагается спортивный зал. Помещение не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Выявлены и другие нарушения.

«Континент»

В цокольном этаже здания ТЦ «Континент» (район Тульской областной больницы) на пути эвакуации расположен прилавок «Фотоателье» для торговли фототоварами, а еще коробки с товаром. Под лестницей находится склад, где хранятся горючие материалы. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в помещении отсутствует, стены фотоателье отделаны горючими материалами — пластиковыми панелями.

Прокурор Зареченского района направил в суд исковое заявление о запрете деятельности по эксплуатации помещения до устранения выявленных нарушений закона.

Помимо этого запасной эвакуационный выход из магазина «Фикс Прайс» оказался заблокирован механическим погрузчиком. По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях.

Донской

По итогам проверки выяснилось, что в «Торговом комплексе Донской» заблокированы входные двери, а истечении срока годности огнетушителей уже истек.

За выявленные нарушения пожарной безопасности директору ТК внесено представление.

Новомосковск

В Торговом Доме «Триада» пути эвакуации загромождены, эвакуационные выходы оказались закрыты на ключ.

Прокурором Новомосковка внесено представление директору ТД.

Кимовск

В Торговом центре «Перспектива» пути эвакуации заставлены громоздкими предметами, а работоспособность внутреннего противопожарного водопровода своевременно не проверялась.

По всем пунктам внесены представления.

Аналогичные нарушения и как итог представление об устранении нарушений получила администрация Торгового центра «Импульс-2» в Алексине.

Из 36 проверенных объектов культуры и спорта представления были внесены 6, также возбуждено 4 дела об административном правонарушении.

С 27 марта в прокуратуре Тульской области открыта горячая линия для обращений граждан о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности.

Телефон горячей линии 36−43−07.

Также информацию о нарушениях можно направлять через интернет-приемную на сайте прокуратуры области и на электронную почту.

За 5 дней на телефон горячей линии и в интернет-приемную прокуратуры области поступило свыше 20 обращений жителей Тулы и области, в которых сообщается о возможных нарушениях правил пожарной безопасности в торговых центрах, образовательных организациях, кафе, многоквартирных жилых домах.

По поручению прокурора области по всем обращениям организованы проверки.