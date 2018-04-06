Прокуратура проверила тульский ТЦ «Платоновский лес»

О нарушениях в этом ТЦ писал на днях наш пользователь в блоге «Народный журналист».

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области, 29 марта была проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «Платоновский лес» ООО «РСУ-15», расположенном по адресу: Тула, Калужское шоссе, 1-а, в ходе которой были выявлены нарушения противопожарных требований:

отверстия в противопожарных преградах венткамеры технического этажа в местах пересечения с различными инженерными и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость,

не проведена проверка качества огнезащитной обработки несущих металлических конструкций здания (не реже 1 раза в год). — система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из кинозалов при срабатывании установок АПС не функционирует,

подпор воздуха в лестничные клетки при срабатывании установок АПС не функционирует,

план эвакуации в помещениях цокольного этажа (магазин «Перекресток») выполнен не в фотолюминесцентном исполнении,

в подвальном этаже в зоне парковки допускается складирование горючих материалов (пластиковых водяных труб и поддонов),

детская игровая зона размещается выше второго этажа (размещена на 4-м этаже, где кинозалы).

в ходе обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности здания торгового центра не соблюдается проектное решение и специальное техническое условие. Отсутствует вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.

По результатам проверки и. о. прокурора района 05.04.2018 в отношении юридического лица — ООО «РСУ-15» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в адрес директора ООО «РСУ-15» внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре района.