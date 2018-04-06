Прокуратура требует суд закрыть ТЦ «Верона» в Пролетарском районе Тулы

Прокуратура Пролетарского района Тулы направила в суд соответствующее исковое заявление.

Очередной ТЦ не прошел проверку прокуратуры и пожарных. На днях ведомства проверили торговый центр "Верона" (Тула. ул. Металлургов, 44-б).

Нарушения нашлись, и немало:

отсутствует протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода;

руководителем организации не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума;

на объекте отсутствует журнал учета первичных средств пожаротушения;

не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности;

в электрощитовой, расположенной в подвальном помещении, допущено складирование горючих материалов и эксплуатация электрической проводки с видимыми нарушениями изоляции;

под лестничным маршем в левом крыле цокольного этажа допущено складирование горючих материалов, а также расположен киоск приема коммунальных платежей, выполненный из горючих материалов;дверь запасного эвакуационного выхода в помещении №2 цокольного этажа заставлена стеллажом с товаром;

на пути эвакуации, ведущем к запасному эвакуационному выходу из магазина «Куриный дом», допущено размещение товара;

на путях эвакуации, ведущих к запасным эвакуационным выходам правого и левого крыла из магазина «Гуд Прайс», расположенного на 2-м этаже, допущено размещение товара;

на лестничном марше в левом крыле, ведущем с 3-го этажа, допущено складирование строительного мусора;

на объекте не разделены помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение № 3 в цокольном этаже от общего коридора, помещение электрощитовой в цокольном этаже от общего коридора и водомерного узла) ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

дверь запасного эвакуационного выхода на первом этаже в левом крыле и дверь запасного эвакуационного выхода на первом этаже в правом крыле не оборудованы табло «выход» и знаками пожарной безопасности, обозначающими пути эвакуации;

на центральной лестнице между первым и вторым этажом установлена подъемно-опускная дверь без возможности открытия ее вручную изнутри;

отделка стен центрального лестничного марша выполнена из горючего материала (пластиковые панели).

Вышеуказанные нарушения в случае возникновения пожара могут привести к гибели людей, находящихся в вышеуказанном здании, – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Надзорные ведомства сочли, что дальнейшее осуществление эксплуатации здания торгового центра «Верона» представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

6 апреля прокурор Пролетарского района направил в суд иск о запрете деятельности «Вероны» до устранения нарушений.