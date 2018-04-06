Паводок: В Кимовском районе подтопило мост
Причиной послужил подъем уровня воды в реке Сухая Табола. Вода над уровнем моста поднялась на 100 см.
6 апреля в 10.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении низководного моста в населенном пункте Устье Кимовского района.
Нарушено прямое транспортное сообщение с населенным пунктом Прилипки (28 домов, 11 жителей). Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется.
Будет организована лодочная переправа.
В населенном пункте Устье функционирует торговая лавка, в которых имеются необходимые продовольственные продукты.
Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.