новости
новости
Регистрация
Паводок: В Кимовском районе подтопило мост
Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Паводок: В Кимовском районе подтопило мост

Причиной послужил подъем уровня воды в реке Сухая Табола. Вода над уровнем моста поднялась на 100 см.

6 апреля в 10.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении низководного моста в населенном пункте Устье Кимовского района.

Нарушено прямое транспортное сообщение с населенным пунктом Прилипки (28 домов, 11 жителей). Угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация населения из мест постоянного проживания не требуется.

Будет организована лодочная переправа.

В населенном пункте Устье функционирует торговая лавка, в которых имеются необходимые продовольственные продукты.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Сюжет: Паводок-2018
Фоторепортаж: В Щекинском районе Упа затопила мост
Жизнь Тулы и области
Фоторепортаж: В Щекинском районе Упа затопила мост
сегодня, в 13:45, 5 395 1
В Тульской области затоплен еще один мост: жители запаслись продуктами на 10 дней
Жизнь Тулы и области
В Тульской области затоплен еще один мост: жители запаслись продуктами на 10 дней
вчера, в 16:02, 19 2328 1
Паводок: В Тульской области затоплен мост, нарушено транспортное сообщение
Жизнь Тулы и области
Паводок: В Тульской области затоплен мост, нарушено транспортное сообщение
4 апреля, в 11:27, 15 3854 1
Тульские спасатели отслеживают паводковую обстановку с воздуха
Жизнь Тулы и области
Тульские спасатели отслеживают паводковую обстановку с воздуха
3 апреля, в 16:23, 48 1169 4
Все новости сюжета
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:59 +1
Другие статьи по темам
Событие
паводокподтопило мост
Место
Тульская областьКимовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Авилов: Возле тульских школ установят светофоры и ограждения
Авилов: Возле тульских школ установят светофоры и ограждения
В Туле воры украли из машины документы ребенка, приехавшего на операцию
В Туле воры украли из машины документы ребенка, приехавшего на операцию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.