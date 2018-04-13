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В Туле откроют движение по Набережной Дрейера
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле откроют движение по Набережной Дрейера

Паводок отступил, коммунальные предприятия города приступили к наведению порядка на указанной улице.

Сегодня, 13 апреля, АО «Спецавтохозяйство» проводит работы на наведению санитарного порядка на ул. Набережная Дрейера.

Работы планируется провести сегодня в течение дня, после чего будет открыто движение для автомобилей. О времени открытия движения будет сообщено дополнительно.

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Паводок-2018 в Туле, Фото: 1
Паводок-2018 в Туле, Фото: 2
Паводок-2018 в Туле, Фото: 3
Паводок-2018 в Туле, Фото: 4
Паводок-2018 в Туле, Фото: 5
Паводок-2018 в Туле, Фото: 6
Паводок-2018 в Туле, Фото: 7
Паводок-2018 в Туле, Фото: 8
Паводок-2018 в Туле, Фото: 9
Паводок-2018 в Туле, Фото: 10
Паводок-2018 в Туле, Фото: 11
Паводок-2018 в Туле, Фото: 12
Паводок-2018 в Туле, Фото: 13
Паводок-2018 в Туле, Фото: 14
Паводок-2018 в Туле, Фото: 15
Паводок-2018 в Туле, Фото: 16
Паводок-2018 в Туле, Фото: 17
Паводок-2018 в Туле, Фото: 18
Паводок-2018 в Туле, Фото: 19
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Паводок-2018 в Туле, Фото: 21
Паводок-2018 в Туле, Фото: 22
Паводок-2018 в Туле, Фото: 23
Паводок-2018 в Туле, Фото: 24
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Паводок-2018 в Туле, Фото: 26
Паводок-2018 в Туле, Фото: 27
Паводок-2018 в Туле, Фото: 28
Паводок-2018 в Туле, Фото: 29
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Паводок-2018 в Туле, Фото: 31
Паводок-2018 в Туле, Фото: 32
Паводок-2018 в Туле, Фото: 33
Паводок-2018 в Туле, Фото: 34
Паводок-2018 в Туле, Фото: 35
Паводок-2018 в Туле, Фото: 36
Паводок-2018 в Туле, Фото: 37
Паводок-2018 в Туле, Фото: 38
Паводок-2018 в Туле, Фото: 39
Паводок-2018 в Туле, Фото: 40
Паводок-2018 в Туле, Фото: 41
Паводок-2018 в Туле, Фото: 42
Паводок-2018 в Туле, Фото: 43
Паводок-2018 в Туле, Фото: 44
Паводок-2018 в Туле, Фото: 45
Паводок-2018 в Туле, Фото: 46
Паводок-2018 в Туле, Фото: 47
Паводок-2018 в Туле, Фото: 48
Паводок-2018 в Туле, Фото: 49
Паводок-2018 в Туле, Фото: 50
Паводок-2018 в Туле, Фото: 51
Паводок-2018 в Туле, Фото: 52
Паводок-2018 в Туле, Фото: 53
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1994 г., Фото: 1
1908 г., Фото: 2
1970 г., Фото: 3
Паводок-2018 в Туле, Фото: 4
1908 г., Фото: 5
Паводок-2018 в Туле, Фото: 6
Паводок-2018 в Туле, Фото: 7
Паводок-2018 в Туле, Фото: 8
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