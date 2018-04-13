В Туле откроют движение по Набережной Дрейера

Фото Дмитрия Дзюбина.

Паводок отступил, коммунальные предприятия города приступили к наведению порядка на указанной улице.

Сегодня, 13 апреля, АО «Спецавтохозяйство» проводит работы на наведению санитарного порядка на ул. Набережная Дрейера.

Работы планируется провести сегодня в течение дня, после чего будет открыто движение для автомобилей. О времени открытия движения будет сообщено дополнительно.