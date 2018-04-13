Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле откроют движение по Набережной Дрейера
Паводок отступил, коммунальные предприятия города приступили к наведению порядка на указанной улице.
Сегодня, 13 апреля, АО «Спецавтохозяйство» проводит работы на наведению санитарного порядка на ул. Набережная Дрейера.
Работы планируется провести сегодня в течение дня, после чего будет открыто движение для автомобилей. О времени открытия движения будет сообщено дополнительно.
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вчера, в 16:30, 8 924 2
9 апреля, в 17:00, 98 24158 19
9 апреля, в 16:21, 67 3071 5
9 апреля, в 14:50, 28 7538 4
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