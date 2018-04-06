Авилов: Возле тульских школ установят светофоры и ограждения

Что касается парковки у школ, то их разрешат, если они будут отвечать требованиям безопасности.

На 50-м заседании Тульской гордумы Евгений Авилов отчитался о работе администрации за 2017 год и рассказал о планах на будущее.

- Самое главное — есть стратегия развития города, выработанная совместно с жителями. Все населенные пункты Большой Тулы мы посещаем четыре раза в год.

Что касается экономики, то Тула на первом месте по собственным доходам, на втором — по средней зарплате в регионе.

Тула входит в ряд федеральных программ по строительству детсадов и школ. Например, школа на Зеленстрое, наверное, лучшая в стране.

В мае достроят зал гимнастики.

Острый вопрос — переселение из аварийного жилья. 276 домов признаны аварийными (после 2012 года). Жителей будут переселять. На это из областного бюджета выделено более 400 млн рублей.

Огромная работа предстоит по теплу и водоснабжению.

Далее нужны дополнительные скважины на Окском водозаборе.

Есть решение вопроса о водоснабжении поселков Обидимо, Рождествено, Кишкино, Федоровка.

По благоустройству мы реализовали программу 2017 года, теперь в работе — программа благоустройства по общественным местам и дворам (76 дворов).

По дорогам: по сравнению с прошлым годом увеличены объемы ремонта. На ремонт этого года уже разыграны контракты.

Также, по словам Авилова, рядом со всеми школами установят светофоры Т7 и появятся ограждения. Что касается парковки у школ, то их разрешат, если они будут отвечать требованиям безопасности.