новости
новости
Регистрация
В Туле воры украли из машины документы ребенка, приехавшего на операцию

В Туле воры украли из машины документы ребенка, приехавшего на операцию

Родители Константина Агафонова умоляют вернуть похищенные бумаги.

В ночь на 6 апреля на парковке гостиницы «Гранд отель клуб» на ул. Болдина, 121 неизвестные разбили заднее окно автомобиля «Ленд Крузер» белого цвета с нижегородскими номерами.

Похищена черная папка с документами на имя Агафоновой Марии Владимировны (паспорт, водительское удостоверение) и документы на имя ребенка — Агафонова Константина (свидетельство о рождении, СНИЛС, все медицинские документы и обследования с самого рождения).

Ребенок болен и приехал с родителями на операцию в Тульский институт клинической реабилитологии.

Родители просят вернуть документы в гостиницу «Гранд отель клуб» (ул. Болдина, 121), либо в институт клинической реабилитологии (Тула, ул. Максима Горького, 29-б), там сейчас проводят операцию ребенку.

Тел. для связи 8−903−843−29−22, 77−03−03.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:52 +4
Другие статьи по темам
Событие
украли документыверните документы
Место
Тулаулица Болдина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Паводок: В Кимовском районе подтопило мост
Паводок: В Кимовском районе подтопило мост
Новомосковского педофила, развращавшего собственную дочь, суд не хочет лишать родительских прав
Новомосковского педофила, развращавшего собственную дочь, суд не хочет лишать родительских прав
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.