В Туле воры украли из машины документы ребенка, приехавшего на операцию

В ночь на 6 апреля на парковке гостиницы «Гранд отель клуб» на ул. Болдина, 121 неизвестные разбили заднее окно автомобиля «Ленд Крузер» белого цвета с нижегородскими номерами.

Похищена черная папка с документами на имя Агафоновой Марии Владимировны (паспорт, водительское удостоверение) и документы на имя ребенка — Агафонова Константина (свидетельство о рождении, СНИЛС, все медицинские документы и обследования с самого рождения).

Ребенок болен и приехал с родителями на операцию в Тульский институт клинической реабилитологии.

Родители просят вернуть документы в гостиницу «Гранд отель клуб» (ул. Болдина, 121), либо в институт клинической реабилитологии (Тула, ул. Максима Горького, 29-б), там сейчас проводят операцию ребенку.

Тел. для связи 8−903−843−29−22, 77−03−03.