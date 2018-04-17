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Паводок отступает: В Тульской области открыто движение транспорта на двух мостах
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области.

Паводок отступает: В Тульской области открыто движение транспорта на двух мостах

Сегодня уровень реки понизился до безопасной отметки.

17 апреля полностью восстановлено движение по низководному мосту через Оку в н.п. Чекалин Суворовского района.

В Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС рассказали, что уровень воды в реке понизился до безопасной отметки.

Также сегодня в 13.00 в МЧС сообщили о возобновлении транспортного сообщения на низководном мосту в н.п. Орлово Щекинского района. Уровень воды в реке Упа снизился.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает:

О возникновении подтоплений и угрозе их возникновения также необходимо сообщать по телефону 01, с мобильного 101, 112 или на телефон доверия: (4872)56−99−99.

Сюжет: Паводок-2018
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:52 0
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Место
ЧекалинСуворовский районТульская область

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