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В двух районах Тульской области восстановлено движение по низководным мостам
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

В двух районах Тульской области восстановлено движение по низководным мостам

Уровень реки Упы падает до безопасной отметки.

Паводок в Тульской области продолжает отступать. В Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС сообщили, что уровень реки Упы упал до безопасной отметки в районах Тульской области.

В частности, сегодня, 18 апреля, восстановлено движение по низководным мостам в н.п. Болотское, н.п. Прокудино и н.п. Прудки Одоевского района и н.п. Мишнево Суворовского района.

Сюжет: Паводок-2018
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