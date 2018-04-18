Фото ГУ МЧС России по Тульской области.
В двух районах Тульской области восстановлено движение по низководным мостам
Уровень реки Упы падает до безопасной отметки.
Паводок в Тульской области продолжает отступать. В Центре управления в кризисных ситуациях регионального МЧС сообщили, что уровень реки Упы упал до безопасной отметки в районах Тульской области.
В частности, сегодня, 18 апреля, восстановлено движение по низководным мостам в н.п. Болотское, н.п. Прокудино и н.п. Прудки Одоевского района и н.п. Мишнево Суворовского района.
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