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В Тульской области отступает паводок
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области отступает паводок

Полностью возобновлено прямое транспортное сообщение на четырех низководных мостах.

В реках Тульской области наблюдается спад уровня воды, паводковая обстановка стабилизируется. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Полностью возобновлено прямое транспортное сообщение на четырех низководных мостах в ГО Тула, Щекинском, Одоевском и Куркинском районах.

По состоянию на 15 апреля на территории Тульской области подтопленных населенных пунктов и объектов экономики нет, остаются подтоплены 10 низководных мостов в шести муниципальных образованиях.

Всего нарушено прямое транспортное сообщение с 24 населенными пунктами, 1624 дома, где проживает 2654 человека.

Организовано четыре аттестованных лодочных переправы: н.п. Орлово Щекинского района, н.п. Чекалин и Мишнево Суворовского района, н.п. Николо-Гастунь Белевского района.

Сюжет: Паводок-2018
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:57 0
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