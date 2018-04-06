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Что ответили тульские власти про ямы на улице Руднева

Что ответили тульские власти про ямы на улице Руднева

Администрация города прокомментировала пост на нашем портале

«Улицы Н. Руднева в Туле больше нет!» - так назывался крик души тульских автомобилистов о состоянии дорожного полотна на одной из улиц города-героя.

По просьбам пользователей мы пытались сосчитать и замерить ямы на улице, которая является дублером проспекта Ленина.

Наши действия активно комментировали водители проезжающих мимо транспортных средств:

- Это не дорога, а танковое направление!

Сегодня, 6 апреля, из администрации Тулы прислали ответ по поводу ремонта этой улицы:

- Ремонтные работы по ул. Николая Руднева будут осуществляться в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги». Запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия и покрытия межрельсового пространства.

Полный список улиц Тулы, которые отремонтируют в этом году, можно посмотреть здесь.

Как пояснил глава администрации Тулы Евгений Авилов на внеочередном заседании городской Думы сегодня, 6 апреля, контракты на ремонт дорог уже разыграны. Как только позволит погода, начнутся ремонтные работы.

P. S. Напомним, что по инициативе губернатора на портале «Открытый регион» запустили сервис "Тула - без ям". Как он работает, смотрите тут

P. P. S. Как сообщили дополнительно из администрации города, сегодня, 6 сентября, на улице Руднева идет аварийный ремонт полотна.

 

Сюжет: Асфальт смыло
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Улицы Н. Руднева в Туле больше нет!
4 апреля, в 18:39, 276 9350 43
Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 14:35 +1
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