Евгений Авилов: «Если асфальт кладут в воду – это нарушение технологии!»

Глава администрации Тулы рассказал, как, чем и где ремонтируют тульские дороги.

Асфальтовый завод ООО «Звезда АБЗ» в Ханинском проезде Мясново обеспечивает тульских дорожников материалом круглый год.

И это единственное предприятие в городе, которое производит литой асфальт. Только зимой для ремонта отгрузили более 4-х тысяч тонн асфальта.

По словам Андрея Сутырина, замдиректора по производству, предприятие работает по заявкам, а в случае необходимости даже круглосуточно.

– Производительность и мощность наших установок позволяет выполнить любой объем заявок на асфальт для разных категорий дорог – от тротуаров до магистральных, кроме щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Вообще асфальт отличается содержанием и размером фракции щебня, битума, песка. Сейчас мы производим асфальт для аварийного ремонта проезжих дорог.

Как пояснил Андрей Сутыгин, качество ямочного ремонта во многом зависит от состояния того полотна, в котором эти самые ямы латают. Если от самого полотна остались рожки да ножки, то никакая заплатка стоять не будет. Это как с пломбами в зубах.

– Например, дорога на Калугу. Ее заасфальтировали три года назад. Когда в одном месте появилась ямка, ее заделали, и заплатка стоит! Всё зависит от состояния дороги, – пояснил Андрей Сутыгин.

На завод приехал и глава администрации Тулы Евгений Авилов – чтобы на месте пояснить, чем, как и в какие сроки будут делать дороги в Туле.

– Проблема с дорогами в городе существует. Но если сравнивать с прошлым годом, в этом мы увеличили в два раза объемы ямочного ремонта. В 2017 году было около 500 обращений граждан, мы начинали ямочный ремонт с 20 млн руб., позже по поручению губернатора увеличили эту сумму до 30 млн руб.

В этом году для выполнения аварийно-восстановительного ремонта дорог в Туле заключено 18 контрактов на сумму 61,8 млн руб., то есть в два раза против прошлого года, – пояснил Евгений Авилов.

Глава администрации напомнил, что программа ремонта дорог подготовлена совместно с жителями, согласована с ними. Контракты на выполнение работ заключены с ООО «Юкон СтройКомплект», ООО «МегаСпортСтрой», ООО «Каскад», ООО «КС-строй», АО «Спецавтохозяйство», ООО «ВМС-групп», ООО «Трансдорстрой», МКУ «Сервисный центр Тулы».

– Все дороги, которые сейчас ремонтирует администрация и на которые жалуются жители, – это дороги, по которым закончилась гарантия. Да и делались они совсем по иной технологии, без применения щебеночно-мастичного основания. На всех гарантийных дорогах, которые были капитально отремонтированы пять лет назад, разрушений нет. Подрядчики выполнили гарантийный ремонт всего на 92 объектах площадью 1000 кв. метров, – пояснил Евгений Авилов.

В качестве примера глава администрации привел улицу Октябрьскую, отремонтированную пять лет назад. Да, на ней тоже появились трещины, но их оперативно заливают. Тем самым увеличивается срок службы дороги. И вообще, по словам Авилова, такие дороги прослужат еще 2-3 года при соответствующем текущем содержании.

Всего в Туле 472 гарантийные дороги. Из них специалистами администрации Тулы обследовано 125, причем в первую очередь обследуют те, гарантия на которые заканчивается в 2018 году.

Работы по ремонту проводятся литым асфальтобетоном, холодным асфальтом, горячим асфальтом и методом пневмонапуска.

Самая дорогая технология – около 5000 руб. за кв. метр – с использованием холодного асфальта. Асфальт с высоким содержанием гранита и связующего компонента расфасован в мешки и готов к употреблению. Применяют его там, где нужно срочно заделать яму, особенно при минусовой температуре.

Литой асфальт дорожники используют три сезона – поздняя осень, зима и ранняя весна. Особенность его применения – ямы под него нужно отфрезеровать, а применять можно только при отрицательных температурах. И обязательно давать время схватиться покрытию – чтобы машины по нему не ездили хотя бы пару часов.

– Если работы произведены не по технологии, например без фрезеровки, мы выставляем претензию подрядчику и заставляем его переделывать работу. Конечно, помимо фрезеровки поверхность должна быть подготовлена.

Если асфальт кладут в воду, то это тоже нарушение технологии! – заявил Евгений Авилов.

Сейчас работы с литым асфальтом закончены – наступила устойчивая теплая погода, поэтому теперь дорожники будут работать горячим асфальтом. По технологии для горячего асфальта также нужна фрезеровка ямы, но еще и асфальтовый каток. По такой технологии в городе работают шесть бригад.

– Пять лет назад в Туле стали использовать технологии пневмонапуска, – рассказал Евгений Авилов. – Она не позволяет заделать глубокие ненормативные ямы, используется для устранения разрушений верхнего слоя дорожного покрытия. Эффективный способ ремонта, особенно для дорог, отремонтированных асфальтом ЩМА.

– Преимущество пневмонапуска – он обеспечивает высокую скорость ремонта дорожного полотна, в два раза быстрее, чем горячим асфальтом, – пояснил Дмитрий Борисов, зам. начальника отдела дорожного хозяйства ООО «Звезда АБЗ». – В Туле работают три машины, за сутки можно отремонтировать 100 кв. м.

По словам Евгения Авилова, в мае в Туле ямочный ремонт будет завершен. В список объектов включены улицы Ложевая, Скуратовская, Стрекаловская, Коминтерна, Мосина, Калинина, Новотульская, Пржевальского, Чмутова, Городской переулок, Одоевское шоссе, Павшинский путепровод и некоторые другие. На сегодняшний день ремонт выполнен на 200 объектах общей площадью 41 тыс. кв. метров. Помимо дорог в этом году около 100 млн руб. будет направлено на ремонт тротуаров.

– Сервис «Тула без ям» на портале «Открытый регион», запущенный по инициативе губернатора, удобен особенно для контроля за обращениями граждан и сроками их реализации. Пока мы не включили в работу сервиса провалившиеся люки и тротуары, такие заявки принимаются в тестовом режиме, – пояснил Евгений Авилов.

Глава администрации напомнил, что в 2018 году ремонт автодорог будет осуществлен по двум программам: федеральной «Безопасные и качественные дороги» (14 объектов, 316 тыс. кв. м, 351 млн руб.) и муниципальной «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения» (35 дорог, 97 тыс. кв. м, 92 млн руб.).