Улицы Н. Руднева в Туле больше нет!

Так считают тульские автомобилисты. Myslo решило посчитать ямы на ней.

Эта улица считается дублером южной, самой узкой части проспекта Ленина.

Ту часть, которая напоминает бульвар, лет 10 назад капитально отремонтировали наши побратимы из Беларуси. Покрытие продержалось довольно долго в приличном состоянии, но уже в прошлом году было всё в рытвинах и ямах.

Их пытались заделать на скорую руку - как принято говорить, провели ямочный ремонт. Правда, туляки про него сказали – халтура.

Что сейчас на этом участке?

Целого куска полотна здесь нет – то тут, то там небольшие рытвины. Их так много, что на второй сотне мы сбились со счета. В двух местах – на переходе к общежитию ТГПУ им. Толстого и безымянном перекрестке рядом с магазином «Дикси» ямы большие и глубокие.

И все-таки это была лучшая часть улицы, потому что, начиная с перекрестка с ул. Станиславского, дорожное полотно представляет из себя полосу препятствий.

Сам перекресток капитально ремонтировали в сентябре 2014 года. Спустя четыре года ямы опять появились. Причем, кажется даже в тех же местах, что и были. Только глубже и больше.

Но самый треш на улице Н. Руднева – между ул. Шевченко и Циолковского.

Отремонтированный люк-ловушка и «взбесившиеся» асфальтовые заплатки, которые вчера просто стояли в яме перпендикулярно полотну. А сегодня благополучно полёживают рядом.

Все замеренные нами дырки в дороге были размером около метра в диаметре и как минимум 7-8 см глубиной с острыми краями.

А вот что думают о тульских дорогах водители, которые пытались проехать по этой улице:

- Тут нет дороги! Это для танков направление. Передайте властям города …. (за автомобильным сигналом послышалось что-то нецензурное)

- В Туле остались две приличные дороги – проспект Ленина и Красноармейский проспект. Остальные не пригодны для движения!

- Власть, где дороги?!

Как пояснил Myslo глава администрации Центрального района Тулы Александр Корнеичев, эта дорога находится в юрисдикции управления по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт ул. Н. Руднева запланирован на 2018 год. Как сообщает сайт администрации, здесь должны заменить асфальтовое покрытие и бортовой камень.

Пока идут конкурсные процедуры. Когда начнется и закончится ремонт, сказать трудно. Так что выбираем пути объезда!

P. S. Вообще писать о том, что в марте вместе со снегом куда-то уплывает асфальт с тульских улиц, для нас «добрая традиция». Не делали мы этого только в 2013-2015 гг. Капитально отремонтированные в 2012 году дороги выдержали свой гарантийный срок.

P. P. S. В Туле есть сервис «Тула без ям!», туда для информирования администрации города и области - а то они ж без нас не узнают об их состоянии! – можно загрузить ямы на дорогах, чтобы их залатали. Правда, говорят, сервис не все ямы принимает.