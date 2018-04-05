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Как работает сервис «Тула без ям»

Как работает сервис «Тула без ям»

В правительстве рассказали, почему сервис «Тула без ям» принимает не все жалобы.

Сегодня в здании правительства прошла пресс-конференция министра информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослава Ракова.

Министр рассказал о работе проекта «Тула - без ям», который с недавних пор работает на сайте «Открытый регион».

Также министр коснулся правил модерации сообщений в этом сервисе. Напомним, на днях наш народный журналист пожаловался, что из семи его жалоб приняли только одну.

– Сервис принимает сообщения о ямах, расположенных только на проезжей части дорог, – говорит Ярослав Раков. – Тротуары и дворы сюда не входят.

Однако, как рассказал министр, жалобы, находящиеся на премодерации, администрация видит все равно и включает в планы ремонтов при наличии такой возможности.

Из всех сообщений, присланных народным журналистом, была одна дорога из Киреевского района. Министр отметил, что сервис работает только по Туле. До 2 апреля жалобы на просевшие люки сервис не принимал. Теперь принимает. Таких обращений от пользователя было шесть.

 

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