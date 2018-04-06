В Туле на улице Лозинского автоледи сбила пешехода

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 апреля в 18.30 в Туле возле дома № 1 на улице Лозинского 31-летняя автоледи, управляя автомобилем Lexus nx 200, сбила пешехода. 41-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.