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В Туле на улице Лозинского автоледи сбила пешехода
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Лозинского автоледи сбила пешехода

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

5 апреля в 18.30 в Туле возле дома № 1 на улице Лозинского 31-летняя автоледи, управляя автомобилем Lexus nx 200, сбила пешехода. 41-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:54 0
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