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Заявки на сервисе «Тула – без ям!» теперь будут выполняться в течение месяца

Заявки на сервисе «Тула – без ям!» теперь будут выполняться в течение месяца

Это вызвано тем, что основные силы и время ремонтных бригад будет направлено на масштабные сезонные работы.

Запущенный в начале апреля сервис «Тула – без ям!» стал одним из инструментов ремонта аварийных участков на дорогах областного центра. За 45 дней работы сервиса принято 187 обращений, более 100 из них исполнены, остальные находятся в работе.
 
Сегодня в пресс-службе администрации города сообщили, что в связи с началом сезона ремонтных работ дорожного полотна, порядок работы сервиса «Тула - без ям!» изменится. 
Срок реагирования на заявку теперь составляет не 10 дней, а 30 дней.
Это вызвано тем, что основные силы и время ремонтных бригад будет направлено на масштабные сезонные работы. 
 
Критерии, которым должна соответствовать заявка

Необходимо, чтобы участок дороги, где вы зафиксировали яму: 

  • являлся муниципальной собственностью; 
  • имел асфальтобетонное покрытие; 
  • являлся участком с интенсивным движением транспорта, либо по нему проходил маршрут общественного транспорта; 
  • имел аварийно-опасные локальные дефекты дорожного покрытия суммарной площадью не более 10 кв. м. 
Для направления заявки на сервис «Тула – без ям!» портала Открытый регион, вам необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее - отметить яму на интерактивной карте дорог и приложить фотографию ямы. Фото должно отражать не только саму яму, но и ближайшие объекты, чтобы выездная бригада четко представляла местоположение дефекта дорожного покрытия. 
Также по вопросам ямочного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города: 
  • по «телефону доверия» 33-11-37, 33-80-71; 
  • через электронную приемную на сайте администрации города; 
  • с письменным обращением. 
 
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