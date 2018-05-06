Заявки на сервисе «Тула – без ям!» теперь будут выполняться в течение месяца
Это вызвано тем, что основные силы и время ремонтных бригад будет направлено на масштабные сезонные работы.
Запущенный в начале апреля сервис «Тула – без ям!» стал одним из инструментов ремонта аварийных участков на дорогах областного центра. За 45 дней работы сервиса принято 187 обращений, более 100 из них исполнены, остальные находятся в работе.
Сегодня в пресс-службе администрации города сообщили, что в связи с началом сезона ремонтных работ дорожного полотна, порядок работы сервиса «Тула - без ям!» изменится.
Срок реагирования на заявку теперь составляет не 10 дней, а 30 дней.
Это вызвано тем, что основные силы и время ремонтных бригад будет направлено на масштабные сезонные работы.
Критерии, которым должна соответствовать заявка
Необходимо, чтобы участок дороги, где вы зафиксировали яму:
- являлся муниципальной собственностью;
- имел асфальтобетонное покрытие;
- являлся участком с интенсивным движением транспорта, либо по нему проходил маршрут общественного транспорта;
- имел аварийно-опасные локальные дефекты дорожного покрытия суммарной площадью не более 10 кв. м.
Для направления заявки на сервис «Тула – без ям!» портала Открытый регион, вам необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее - отметить яму на интерактивной карте дорог и приложить фотографию ямы. Фото должно отражать не только саму яму, но и ближайшие объекты, чтобы выездная бригада четко представляла местоположение дефекта дорожного покрытия.
Также по вопросам ямочного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города:
- по «телефону доверия» 33-11-37, 33-80-71;
- через электронную приемную на сайте администрации города;
- с письменным обращением.
11 апреля, в 20:05, 113 3305 2
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