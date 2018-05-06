Заявки на сервисе «Тула – без ям!» теперь будут выполняться в течение месяца

Это вызвано тем, что основные силы и время ремонтных бригад будет направлено на масштабные сезонные работы.

Запущенный в начале апреля сервис «Тула – без ям!» стал одним из инструментов ремонта аварийных участков на дорогах областного центра. За 45 дней работы сервиса принято 187 обращений, более 100 из них исполнены, остальные находятся в работе.

Сегодня в пресс-службе администрации города сообщили, что в связи с началом сезона ремонтных работ дорожного полотна, порядок работы сервиса «Тула - без ям!» изменится.

Срок реагирования на заявку теперь составляет не 10 дней, а 30 дней.

Это вызвано тем, что основные силы и время ремонтных бригад будет направлено на масштабные сезонные работы.

Критерии, которым должна соответствовать заявка Необходимо, чтобы участок дороги, где вы зафиксировали яму:

являлся муниципальной собственностью;

имел асфальтобетонное покрытие;

являлся участком с интенсивным движением транспорта, либо по нему проходил маршрут общественного транспорта;

имел аварийно-опасные локальные дефекты дорожного покрытия суммарной площадью не более 10 кв. м.

Для направления заявки на сервис «Тула – без ям!» портала Открытый регион, вам необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее - отметить яму на интерактивной карте дорог и приложить фотографию ямы. Фото должно отражать не только саму яму, но и ближайшие объекты, чтобы выездная бригада четко представляла местоположение дефекта дорожного покрытия.

Также по вопросам ямочного ремонта дорог можно обратиться в администрацию города: