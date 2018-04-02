На портале «Открытый регион» работает сервис «Тула – без ям!»

Жители Тулы могут оставить на страницах сервиса свои обращения по поводу ям на дорогах. В 10-дневный срок власти обязаны отреагировать.

Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и обязательно приложить фотографию с общим видом ямы. Фото необходимо сделать в ракурсе, который поможет определить местонахождение заявленной проблемы.

Сервис создан по инициативе губернатора Тульской области. Алексей Дюмин призвал туляков активнее пользоваться этим ресурсом, а главу администрации города — оперативно реагировать на все поступающие обращения.

Нужно оговориться, что работа сервиса носит сезонный характер.

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