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Проверка ТЦ в Туле: В Большом универмаге нарушены все нормы безопасности
Фото и видео Юлии Гришиной.

Проверка ТЦ в Туле: В Большом универмаге нарушены все нормы безопасности

Речь о немедленном закрытии магазина не идет, однако нареканий у прокуратуры и МЧС множество. Торговую точку могут закрыть после проверки.

Сегодня продолжается проверка тульских торгово-развлекательных центров. Прокуратура и сотрудники МЧС объезжают места массового скопления людей после трагедии в Кемерово: ТЦ, территории детских развлечений, обследуют цирк.
 

Представители надзорных ведомств посетили Большой универмаг в Туле на улице Советской. В ходе визуального осмотра выяснилось, что в магазине полно нарушений.
 
В помещении универмага частично отсутствует противопожарная сигнализация, отсутствует система дымоудаления. Эвакуационные схемы не соответствуют требованиям. Нет сигнализации. Сотрудники мебельного магазина на первом этаже здания утверждают, что инструктаж с ними никто не проводил.
 
В магазине «Фикс прайс» (на первом этаже) эвакуационный выход заставлен коробками:
 

В цокольном этаже здания находится спортзал без окон. Входная раздвижная дверь не соответствует нормам безопасности.
 
А единственный эвакуационный выход из здания ведет во двор, который тоже захламлен, к тому же закрыт с улицы Советской.
 
Прокуратура запросила документы у собственника здания, он должен предоставить их в прокуратуру к 17.00 сегодняшнего дня. Пока магазин продолжает свою работу, по залам ходят посетители.
 
Прокурор Тульской области Александр Козлов: «Грубые нарушения – это основание для обращения в суд и приостановления деятельности до устранения нарушений».
 
Подробнее о сегодняшних официальных проверках ТЦ читайте в вечернем сюжете Myslo.
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:37 0
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