Проверка ТЦ в Туле: В Большом универмаге нарушены все нормы безопасности

Фото и видео Юлии Гришиной.

Речь о немедленном закрытии магазина не идет, однако нареканий у прокуратуры и МЧС множество. Торговую точку могут закрыть после проверки.

Сегодня продолжается проверка тульских торгово-развлекательных центров. Прокуратура и сотрудники МЧС объезжают места массового скопления людей после трагедии в Кемерово: ТЦ, территории детских развлечений, обследуют цирк.

Представители надзорных ведомств посетили Большой универмаг в Туле на улице Советской. В ходе визуального осмотра выяснилось, что в магазине полно нарушений.

В помещении универмага частично отсутствует противопожарная сигнализация, отсутствует система дымоудаления. Эвакуационные схемы не соответствуют требованиям. Нет сигнализации. Сотрудники мебельного магазина на первом этаже здания утверждают, что инструктаж с ними никто не проводил.

В магазине «Фикс прайс» (на первом этаже) эвакуационный выход заставлен коробками:

В цокольном этаже здания находится спортзал без окон. Входная раздвижная дверь не соответствует нормам безопасности.

А единственный эвакуационный выход из здания ведет во двор, который тоже захламлен, к тому же закрыт с улицы Советской.

Прокуратура запросила документы у собственника здания, он должен предоставить их в прокуратуру к 17.00 сегодняшнего дня. Пока магазин продолжает свою работу, по залам ходят посетители.

Прокурор Тульской области Александр Козлов: «Грубые нарушения – это основание для обращения в суд и приостановления деятельности до устранения нарушений».

Подробнее о сегодняшних официальных проверках ТЦ читайте в вечернем сюжете Myslo.