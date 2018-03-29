Фото и видео Юлии Гришиной.
Проверка ТЦ в Туле: В Большом универмаге нарушены все нормы безопасности
Речь о немедленном закрытии магазина не идет, однако нареканий у прокуратуры и МЧС множество. Торговую точку могут закрыть после проверки.
Сегодня продолжается проверка тульских торгово-развлекательных центров. Прокуратура и сотрудники МЧС объезжают места массового скопления людей после трагедии в Кемерово: ТЦ, территории детских развлечений, обследуют цирк.
Представители надзорных ведомств посетили Большой универмаг в Туле на улице Советской. В ходе визуального осмотра выяснилось, что в магазине полно нарушений.
В помещении универмага частично отсутствует противопожарная сигнализация, отсутствует система дымоудаления. Эвакуационные схемы не соответствуют требованиям. Нет сигнализации. Сотрудники мебельного магазина на первом этаже здания утверждают, что инструктаж с ними никто не проводил.
В магазине «Фикс прайс» (на первом этаже) эвакуационный выход заставлен коробками:
В цокольном этаже здания находится спортзал без окон. Входная раздвижная дверь не соответствует нормам безопасности.
А единственный эвакуационный выход из здания ведет во двор, который тоже захламлен, к тому же закрыт с улицы Советской.
Прокуратура запросила документы у собственника здания, он должен предоставить их в прокуратуру к 17.00 сегодняшнего дня. Пока магазин продолжает свою работу, по залам ходят посетители.
Прокурор Тульской области Александр Козлов: «Грубые нарушения – это основание для обращения в суд и приостановления деятельности до устранения нарушений».
Подробнее о сегодняшних официальных проверках ТЦ читайте в вечернем сюжете Myslo.
сегодня, в 10:31, 42 3324 3
сегодня, в 09:10, 110 4799 9
вчера, в 18:26, 211 18870 5
27 марта, в 17:27, 54 2864 5
Другие статьи по темам
Место