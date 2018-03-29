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Проверка ТЦ в Туле: Генпрокуратура нашла нарушения в кинотеатре «Гостиного двора»
Фото Алексея Пирязева.

Проверка ТЦ в Туле: Генпрокуратура нашла нарушения в кинотеатре «Гостиного двора»

В кинозалах плохо работает система дымоудаления и оповещения, а на пожарной лестнице можно получить травму.

29 марта проверке подверглись самые крупные торговые центры Тулы. Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры в ЦФО Александр Орлов и начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий на себе оценили противопожарную безопасность помещений в ТРЦ «Гостиный двор».

Объектами проверки стали кинотеатр и детский центр развлечений на четвертом этаже торгового комплекса.

Кинотеатр вызвал массу нареканий. Руководители ТРЦ устроили учебную тревогу.

Оказалось, сигнал оповещения о задымлении работает очень тихо, во время киносеанса зрители могут попросту его не услышать. Светильники аварийного освещения работают не все.

Кроме того, при ЧС в кинозале автоматически должен закрываться проектор. Во время проверки этого не произошло.

С нарушениями в залах работает и система дымоудаления, ее с трудом удалось запустить вручную.

Остался вопрос с закрытием дверей в залах: оказалось, во всех залах кинотеатра установлены замки. Сотрудники уверяли, что никогда не пользуются ими, и обещали убрать их в ближайшее время.

Также сотрудники МЧС посоветовали убрать крайние кресла в залах: в них упирается лестница, ведущая с задних рядов. По закону, это не нарушение, но сиденья могут осложнить выход из помещения при эвакуации.

Интересная ситуация сложилась с эвакуационным выходом.

Из кинозалов есть выход на отдельную лестницу. Из нее проверяющие вышли в коридор, и тут же увидели два выхода, один из которых вел …в тупик.

На следующем пролете пожарной лестницы наткнулись на ничем не огороженный обрыв!

Между стеклянной стеной и полом был зазор в несколько десятков сантиметров.

Та же ситуация и с лестницами. Между лестницей и стеной приличное расстояние, в которое запросто может упасть ребенок.

Что будет, если начнется суматоха и по лестнице побежит толпа? Владелец ТРЦ «Гостиный двор» Рафик Папян пообещал устранить нарушения в кратчайшие сроки.

После кинозала сотрудники прокуратуры и МЧС проверили зону детских развлечений. Вопросы вызвала обивка аттракционов. Владельцы зоны детского отдыха не смогли представить необходимые сертификаты.

Клуб-ресторан «Пряник» проверять не стали, владелец сказал, что он не работает.

Александр Орлов, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры в ЦФО:

- Я надеюсь, что все замечания, которые мы высказали, будут устранены. Сейчас такой период, когда мы должны руководствоваться не только нормативными актами. Нормативные акты должны выполняться безоговорочно, но желательно еще и прислушаться к здравому смыслу. Все передвижения при возможном возникновении ЧС должны быть максимально продуманы и разумны. Здесь могут находиться наши близкие, дети, родители.

В свою очередь владелец ТРЦ «Гостиный двор» пообещал, что сделает все, чтобы посетители были в безопасности, и устранит все недочеты в ближайшее время.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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