Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в тульском ТЦ «Макси»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Вместе с тульскими коллегами и МЧС обеспечение безопасности посетителей в ТРЦ лично проверил замначальника управления генпрокуратуры по ЦФО Александр Орлов.

В Тульской области органы прокуратуры и МЧС 28 марта начали проверять торгово-развлекательные центры и места массового пребывания людей.

Сегодня, 29 марта, одним из объектов проверки стал торгово-развлекательный центр «Макси».

Началась проверка в помещении кинотеатра IMAX. Залы здесь рассчитаны на 260 зрителей. Первая остановка – на входе в фойе. При возникновении пожара и срабатывании сигнализации фойе от остальной площади ТРЦ перекрывает специальная огнеупорная штора. Она не дает огню распространиться. При этом посетители кинотеатра покинут помещение через эвакуационные выходы.

И сразу нарушение — штора неисправна.

По словам представителей администрации ТРЦ, накануне во время проведения в «Макси» учений выяснилось, что штора деформирована. Она находится на гарантии, и в адрес завода-изготовителя было отправлено письмо с требованием штору заменить. На следующей неделе представители завода будут обследовать объект и свои гарантийные обязательства выполнят.

Специалисты МЧС проверили работу систем безопасности.

Магнитная система замков на эвакуационных дверях при срабатывании пожарной сигнализации автоматически отключается, система дымоудаления и оповещения с случае ЧС работают исправно. Стены здания обшиты огнеупорными материалами.

Замечания вызвали схемы эвакуации, расположенные на территории кинотеатра.

- Наша задача — не просто проверить документы и работу систем с точки зрения профессионалов. Но и посмотреть, как это действует на практике с точки зрения посетителя торгово-развлекательного центра, — пояснил Александр Орлов.

А вот с точки зрения обывателя разобраться в схеме непросто. К тому же направления движения на плане эвакуации должны быть нанесены специальной краской, светящейся в темноте.

В залах кинотеатра вывеска «Выход» наполовину закрыта экраном.

Знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации, тоже вызвали немало вопросов. В просторных помещениях они трудночитаемы. Александр Орлов порекомендовал заменить эти знаки на более «глазастые».

С дверьми, ведущими к эвакуационному выходу, все оказалось тоже непросто. Некоторые из них оказались наполовину заблокированы.

Поролон, который лежит в основе конструкции батутов в игровой зоне ТРЦ, будет взят на экспертизу. Специалисты также проверят сертификаты соответствия этого материала.

В связи с трагическими событиями в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов страны с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.