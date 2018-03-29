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Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в тульском ТЦ «Макси»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в тульском ТЦ «Макси»

Вместе с тульскими коллегами и МЧС обеспечение безопасности посетителей в ТРЦ лично проверил замначальника управления генпрокуратуры по ЦФО Александр Орлов.

В Тульской области органы прокуратуры и МЧС 28 марта начали проверять торгово-развлекательные центры и места массового пребывания людей.

Сегодня, 29 марта, одним из объектов проверки стал торгово-развлекательный центр «Макси».

Началась проверка в помещении кинотеатра IMAX. Залы здесь рассчитаны на 260 зрителей. Первая остановка – на входе в фойе. При возникновении пожара и срабатывании сигнализации фойе от остальной площади ТРЦ перекрывает специальная огнеупорная штора. Она не дает огню распространиться. При этом посетители кинотеатра покинут помещение через эвакуационные выходы.

И сразу нарушение — штора неисправна.

По словам представителей администрации ТРЦ, накануне во время проведения в «Макси» учений выяснилось, что штора деформирована. Она находится на гарантии, и в адрес завода-изготовителя было отправлено письмо с требованием штору заменить. На следующей неделе представители завода будут обследовать объект и свои гарантийные обязательства выполнят.

Специалисты МЧС проверили работу систем безопасности.

Магнитная система замков на эвакуационных дверях при срабатывании пожарной сигнализации автоматически отключается, система дымоудаления и оповещения с случае ЧС работают исправно. Стены здания обшиты огнеупорными материалами.

Замечания вызвали схемы эвакуации, расположенные на территории кинотеатра.

- Наша задача — не просто проверить документы и работу систем с точки зрения профессионалов. Но и посмотреть, как это действует на практике с точки зрения посетителя торгово-развлекательного центра, — пояснил Александр Орлов.

А вот с точки зрения обывателя разобраться в схеме непросто. К тому же направления движения на плане эвакуации должны быть нанесены специальной краской, светящейся в темноте.

В залах кинотеатра вывеска «Выход» наполовину закрыта экраном.

Знаки, указывающие направление движения в случае эвакуации, тоже вызвали немало вопросов. В просторных помещениях они трудночитаемы. Александр Орлов порекомендовал заменить эти знаки на более «глазастые».

С дверьми, ведущими к эвакуационному выходу, все оказалось тоже непросто. Некоторые из них оказались наполовину заблокированы.

Поролон, который лежит в основе конструкции батутов в игровой зоне ТРЦ, будет взят на экспертизу. Специалисты также проверят сертификаты соответствия этого материала.

 

В связи с трагическими событиями в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов страны с привлечением территориальных органов МЧС России провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры.

Контроль за проведением этих проверок ведет генеральная прокуратура РФ. Работники центрального аппарата ведомства будут выезжать в регионы страны для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер.
Галерея
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 1
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 2
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 3
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 4
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 5
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 6
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 7
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 8
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 9
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 10
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 11
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 12
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 13
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 14
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 15
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 16
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 17
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 18
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 19
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 20
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 21
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 22
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 23
Проверка тульских ТЦ: Генпрокуратура РФ проверила противопожарную систему в «Макси», Фото: 24
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