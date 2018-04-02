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Пик паводка в Туле ждут 8-10 апреля

Пик паводка в Туле ждут 8-10 апреля

Об этом сообщил начальник «Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков на оперативном совещании администрации города Тулы.

Безруков отметил, что 8-10 апреля ожидается пик паводка, ситуация находится на контроле. Щекинское водохранилище осуществляет сброс воды. Все реки в настоящее время находятся в русле.

Напомним, что по данным ГУ МЧС РФ по Тульской области, в период весеннего паводка 2018 года прогнозируется затопление (подтопление) до 76 жилых домов частного сектора с населением до 148 человек в двух муниципальных образованиях Тульской области.

Это деревня Нижние Присады в Туле и село Дедилово Киреевского района, а также 20 низководных мостов в десяти муниципальных образованиях области (Белевском, Дубенском, Кимовском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском и Щекинском районах, в Туле и Ефремове).

Спасатели прогнозируют, что может нарушиться прямое транспортное сообщение с 55 населенными пунктами.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:54 +2
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