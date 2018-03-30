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Кинотеатры в «Макси» и «Гостином дворе» в Туле могут закрыть
Фото Дмитрия Дзюбина.

Кинотеатры в «Макси» и «Гостином дворе» в Туле могут закрыть

В суд с иском о временном приостановлении их деятельности обратилась прокуратура. Основанием стали результаты проверки на противопожарную безопасность.

В Тульской области продолжается масштабная проверка торговых и развлекательных центров на соблюдение правил противопожарной безопасности. 29 марта в областной столице сотрудники прокуратуры и МЧС проверили ТРЦ «Макси» и «Гостиный двор». Большая часть замечаний вызвала работа расположенных в них кинотеатров.

Так, в «Макси» противопожарная штора в кинозале, отделяющая его от торговой площади, при возникновении пожара, неисправна, а планы экстренной эвакуации неинформативны.

В «Гостином дворе» громкость звукового сигнала оповещения и управления эвакуацией в кинозалах ниже установленной, междурядное пространство кресел не соответствует нормативам, на входных дверях врезные замки, лестничный пролет между 5-м и 4-м этажами не оборудован ограждением, что создает угрозу падения людей не только в случае экстренной эвакуации, но и в процессе плановой эксплуатации кинокомплекса.

Эти и также иные нарушения не обеспечивают должный уровень безопасности при эксплуатации кинозалов.

По результатам проверки прокурор области обратился в суд с иском о приостановлении их деятельности до устранения нарушений.

Помимо этого проверяющие выяснили, что в детском батутном центре ТРЦ «Макси» отсутствует система противопожарной защиты, а администрация сертификаты о степени пожарной безопасности отделочных материалов не представила. Детская площадка в ТРЦ «Гостиный двор» также не имеет сертификатов на отделочные материалы и оборудование. По этим фактам администрациям обоих центров внесены представления.

Результаты проверки в Тульском цирке тоже неутешительны: сигнал учебной пожарной тревоги в дежурную часть МСЧ России не поступил из-за неисправности системы оповещения, пожарные рукава не присоединены к пожарному крану. Прокуратура внесла предписания и возбудила административное дело в отношении ответственного лица.

На сегодняшний день из 147 торговых и торгово-развлекательных центров в Тульской области проверены 88.

Сотрудники прокуратуры области направили в суды 4 заявления, внесли 56 представлений об устранении нарушений закона, к административной ответственности привлечено 23 должностных лица.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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