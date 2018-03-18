Как прошли выборы президента в Тульской области?

Предварительные результаты выборов будут оглашены на брифинге в пресс-центре областной избирательной комиссии в ночь на 19 марта.

18 марта в день выборов в регионе работало 1136 избирательных участков, из них 21 временный — в больницах и местах временного пребывания избирателей.

В этом году традиционно популярными у жителей области были именные и тематические избирательные участки. В 2018 году их количество увеличилось до 52.

Вместе со всеми жителями Тульской области на избирательных участках региона голосовали чиновники, общественные деятели, футболисты и тренеры тульского «Арсенала», а также звезды мирового фигурного катания, приехавшие на вечернее праздничное ледовое шоу. В их числе Илья Авербух, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и многие другие.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проголосовал в полдень на тематическом избирательном участке «Герои России». Глава Тульской областной Думы Сергей Харитонов голосовал по месту регистрации в поселке Горелки.

Активное участие в выборах приняла молодежь региона. Все, кто голосовал впервые, получали пригласительные билеты в спортзалы, театры и музеи.

Порядок на выборах обеспечивали более 3600 работников полиции. За ходом голосования следили 3866 наблюдателей, в том числе иностранных. Своих наблюдателей на участки Тульской области направили все кандидаты, кроме Максима Сурайкина. Нарушений и жалоб в облизбирком, по словам его руководителя Сергея Костенко, не поступало.

Предварительные результаты выборов президента России будут оглашены на брифинге в пресс-центре областной избирательной комиссии в ночь на 19 марта.