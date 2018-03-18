Алексей Дюмин: «Мы выбираем президента – наше будущее»
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проголосовал на избирательном участие в образовательном центре образования №1 на ул. Вересаева.
Избирательный участок именной — «Герои России». Центр образования № 1 носит имя Героя России Дмитрия Горшкова.
Начать глава региона решил с посещения экспозиции «Туляки — Герои России», на которой представлены макеты современного оружия производства КБП им. академика Шипунова и НПО «Сплав».
- Инициатива правильная: туляки должны знать своих героев и соотечественников, — отметил Алексей Дюмин по итогу посещения экспозиции.
После губернатор реализовал свое право и проголосовал за президента РФ.
Также Алексей Дюмин принял участие в голосовании и выбрал проекты, которые по его мнению должны быть благоустроены в Туле в этом году в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.
- Сегодня здесь много семей с детьми, это создает дополнительное настроение праздника. Что же касается выборов, то я бы хотел пока воздержаться от прогнозов. Самое важное для нас, что в эти минуты проходит большое и важное событие для всей страны. Мы выбираем президента — наше будущее, будущее тех, кто будет жить в современной и сильной России. Главное, чтобы голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона. Чтобы, несмотря ни на какие разногласия, на участках сохранялись порядок и взаимоуважение.
Хочу в этот день пожелать как жителям Тульской области, так и жителям всей России здоровья, счастья, благополучия, ну и те кто еще не сделал свой выбор, пускай приходят на избирательные участки — выбирают наше с вами будущее, — отметил Дюмин.
По завершении глава региона сделал несколько селфи с туляками, пришедшими в этот момент на избирательный участок.
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