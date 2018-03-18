Алексей Дюмин: «Мы выбираем президента – наше будущее»

После губернатор реализовал свое право и проголосовал за президента РФ.

Также Алексей Дюмин принял участие в голосовании и выбрал проекты, которые по его мнению должны быть благоустроены в Туле в этом году в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.

- Сегодня здесь много семей с детьми, это создает дополнительное настроение праздника. Что же касается выборов, то я бы хотел пока воздержаться от прогнозов. Самое важное для нас, что в эти минуты проходит большое и важное событие для всей страны. Мы выбираем президента — наше будущее, будущее тех, кто будет жить в современной и сильной России. Главное, чтобы голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона. Чтобы, несмотря ни на какие разногласия, на участках сохранялись порядок и взаимоуважение.

Хочу в этот день пожелать как жителям Тульской области, так и жителям всей России здоровья, счастья, благополучия, ну и те кто еще не сделал свой выбор, пускай приходят на избирательные участки — выбирают наше с вами будущее, — отметил Дюмин.