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Алексей Дюмин: «Мы выбираем президента – наше будущее»

Алексей Дюмин: «Мы выбираем президента – наше будущее»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проголосовал на избирательном участие в образовательном центре образования №1 на ул. Вересаева.

Избирательный участок именной — «Герои России». Центр образования № 1 носит имя Героя России Дмитрия Горшкова.

Начать глава региона решил с посещения экспозиции «Туляки — Герои России», на которой представлены макеты современного оружия производства КБП им. академика Шипунова и НПО «Сплав».

- Инициатива правильная: туляки должны знать своих героев и соотечественников, — отметил Алексей Дюмин по итогу посещения экспозиции.

После губернатор реализовал свое право и проголосовал за президента РФ.
 

Также Алексей Дюмин принял участие в голосовании и выбрал проекты, которые по его мнению должны быть благоустроены в Туле в этом году в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.
 
 

- Сегодня здесь много семей с детьми, это создает дополнительное настроение праздника. Что же касается выборов, то я бы хотел пока воздержаться от прогнозов. Самое важное для нас, что в эти минуты проходит большое и важное событие для всей страны. Мы выбираем президента — наше будущее, будущее тех, кто будет жить в современной и сильной России. Главное, чтобы голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона. Чтобы, несмотря ни на какие разногласия, на участках сохранялись порядок и взаимоуважение.
 
Хочу в этот день пожелать как жителям Тульской области, так и жителям всей России здоровья, счастья, благополучия, ну и те кто еще не сделал свой выбор, пускай приходят на избирательные участки — выбирают наше с вами будущее, — отметил Дюмин.
 

По завершении глава региона сделал несколько селфи с туляками, пришедшими в этот момент на избирательный участок.
 
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Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 1
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 2
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 3
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 4
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 5
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 6
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 7
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 8
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 9
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 10
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 11
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 12
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 13
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 14
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 15
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 16
Алексей Дюмин проголосовал на выборах, Фото: 17
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