Голосование на дому: как в этом случае подсчитывают голоса избирателей?

Подводя итоги выборного дня, журналисты задали вопрос заместителю председателя облизбиркома региона Александру Машкову. Вопрос касался участков, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Как в этом случае подсчитывают голоса избирателей этого участка, если они проголосовали на дому?

По словам Александра Николаевича, подсчет бюллетеней в этом случае регламентирован законодательством о выборах, инструкцией о применении КОИБов и порядком подсчета голосов при применении КОИБ. Бюллетени, извлеченные из переносных ящиков после их вскрытия, вводятся в КОИБы так же, как бюллетени в ходе основного голосования.

Бюллетени из переносных ящиков учитываются отдельно, что отображается в протоколе участковой избирательной комиссии.

Протокол изготавливается с помощью КОИБ.

Напомним, в настоящее время на участках как раз и проходит подсчет голосов с учетом всех проголосовавших, в том числе, и на дому. Предварительные итоги голосования председатель облизбиркома озвучит в пресс-центре в ночь на 19 марта.