Голосование на дому: как в этом случае подсчитывают голоса избирателей?
Рассказывает заместитель председателя облизбиркома региона Александр Машков.
Подводя итоги выборного дня, журналисты задали вопрос заместителю председателя облизбиркома региона Александру Машкову. Вопрос касался участков, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Как в этом случае подсчитывают голоса избирателей этого участка, если они проголосовали на дому?
По словам Александра Николаевича, подсчет бюллетеней в этом случае регламентирован законодательством о выборах, инструкцией о применении КОИБов и порядком подсчета голосов при применении КОИБ. Бюллетени, извлеченные из переносных ящиков после их вскрытия, вводятся в КОИБы так же, как бюллетени в ходе основного голосования.
Бюллетени из переносных ящиков учитываются отдельно, что отображается в протоколе участковой избирательной комиссии.
Протокол изготавливается с помощью КОИБ.
Напомним, в настоящее время на участках как раз и проходит подсчет голосов с учетом всех проголосовавших, в том числе, и на дому. Предварительные итоги голосования председатель облизбиркома озвучит в пресс-центре в ночь на 19 марта.