Председатель Тульской облдумы: Люди приходят голосовать семьями

– Выборы главы государства – важнейшее событие, – прокомментировал Сергей Алексеевич. – Я голосую за то, чтобы Россия была сильной, чтобы развивалась экономика и пополнялся бюджет, воплощались в жизнь социальные программы. Я голосую за то, чтобы Россию уважали во всем мире, чтобы у наших детей и внуков было полное основание гордиться тем, что они россияне.

Председатель облдумы отметил, что на участок в Горелках избиратели достаточно активно приходят с раннего утра.

– Замечательно, что люди приходят на выборы целыми семьями, с детьми. Гражданскую ответственность только так и нужно воспитывать – личным примером родителей, – сказал Сергей Харитонов.

Сергей Алексеевич также пообщался с туляками, которые приняли участие в общегородском голосовании по вопросам благоустройства и развития транспортной стратегии областного центра.

На выбор жителей предложено десять территорий. В зависимости от итогов голосования к благоустройству нескольких из них в рамках программы формирования комфортной городской среды приступят уже в этом году, а остальные обретут новый облик до 2022 года.

Кроме того, тулякам предложили поделиться своим мнением относительно развития транспортной системы города. Нужны ли выделенные полосы для движения общественного транспорта? Каким транспортным средствам стоит отдать предпочтение при развитии профильной стратегии? Жители могут не просто выразить согласие с одним из вариантов ответа, но и изложить собственные предложения.

– Это и есть прямая демократия: люди сами решают, как должен развиваться город, каким быть Туле завтра и в будущем, – считает Сергей Харитонов.