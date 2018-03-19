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Сергей Костенко: «Голосование в Тульской области прошло на высоком организационном уровне»

Сергей Костенко: «Голосование в Тульской области прошло на высоком организационном уровне»

Глава избиркома поблагодарил жителей региона за активное проявление своей гражданской позиции.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко поблагодарил избирателей за участие в выборах. Об этом он сказал на брифинге в пресс-центре облизбиркома.

- Голосование на выборах президента России в Тульской области прошло на высоком организационном уровне, - сказал Сергей Костенко. – Жители региона голосовали активно и обеспечили высокую явку.

Глава избиркома поблагодарил жителей региона за активное проявление своей гражданской позиции в день выборов.

Предварительные результаты голосования будут оглашены в ближайшие часы.

Всего на избирательных участках Тульской области в день голосования 18 марта присутствовало 3866 наблюдателей.

По словам Сергея Костенко, жалоб и обращений в избирком не поступало.

Сюжет: Выборы-2018
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