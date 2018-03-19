У Путина 76,18% голосов, обработано 80% протоколов
Павел Грудинин (КПРФ) на втором месте с 12,3% голосов. Третье место у Владимира Жириновского (ЛДПР) — с 5,98% голосов.
Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ, — пишет ТАСС.
Четвертая позиция досталась кандидату от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак с 1,53% голосов избирателей.
Следом идет Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,92%, Борис Титов (Партия роста) — 0,70%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,67%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,64% голосов.
сегодня, в 03:22, 15 592 0
сегодня, в 00:36, 2 298 -2
сегодня, в 00:14, 4 330 -3
вчера, в 23:20, 42 601 -5
Другие статьи по темам
Событие