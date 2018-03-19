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У Путина 76,18% голосов, обработано 80% протоколов

У Путина 76,18% голосов, обработано 80% протоколов

Павел Грудинин (КПРФ) на втором месте с 12,3% голосов. Третье место у Владимира Жириновского (ЛДПР) — с 5,98% голосов.

Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ, — пишет ТАСС.

Четвертая позиция досталась кандидату от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак с 1,53% голосов избирателей.
 
Следом идет Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,92%, Борис Титов (Партия роста) — 0,70%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,67%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,64% голосов.
Сюжет: Выборы-2018
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