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Олимпийские чемпионы, участники ледового шоу Ильи Авербуха, встретились с тульскими журналистами

Олимпийские чемпионы, участники ледового шоу Ильи Авербуха, встретились с тульскими журналистами

В пресс-центре избиркома состоялся брифинг с участием знаменитых российских фигуристов Ильи Авербуха, Татьяны Тотьмяниной и Алексея Ягудина.

Они воспользовались возможностью проголосовать на выборах Президента РФ по месту нахождения 18 марта — в Туле, на тематическом избирательном участке «Спортивный». Илья Авербух отметил теплый прием, который ждал там фигуристов.

Для олимпийского чемпиона Алексея Ягудина День выборов Президента Р. Ф. стал вдвойне особенным — 18 марта он празднует день рождения, сегодня ему исполнилось 38 лет. Журналисты решили поздравить его с этим событием и преподнесли букет цветов во время брифинга.

- Голосовать на выборах — это абсолютно нормально для любого здравомыслящего человека, — подчеркнул именинник. — Не нормально — сидеть дома, пока выбирают другие.

Напомним, сегодня в Туле в рамках акции «Россия в моем сердце» состоится ледовое шоу. Оно начнется на Губернском катке на площади Ленина в 21.00. В нем примут участие Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие знаменитые фигуристы.

- Еще вчера мы были во Владивостоке, а сегодня — в Туле и очень рады здесь находиться, — отметил Илья Авербух. — Мы помним тот ажиотаж, который вызвало наше выступление здесь в декабре. Надеюсь, что и сегодня, в этот морозный день, туляки согреются хорошим настроением на нашем ледовом шоу.

- Для нас фигурное катание больше чем спорт — это искусство, — добавил Алексей Ягудин. — И чтобы ни мы, ни зрители не мерзли, мы должны максимально качественно делать свою работу на льду.

В эти минуты в самом центре Тулы на площади Ленина начинается большая праздничная программа «Россия в моем сердце», посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. На главной площади города туляков и гостей областного центра ждут праздничный концерт, подведение итогов конкурса #селфивыбор71. Работает бесплатная полевая кухня.

А в 21.00 на Губернском катке начнется ледовое шоу Ильи Авербуха. Для туляков и гостей города выступают прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.

Завершит праздничную программу «Россия в моем сердце» выступление группы «Серебро».

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Сюжет: Выборы-2018
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