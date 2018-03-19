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В России явка на выборах президента предварительно составила почти 60%

В России явка на выборах президента предварительно составила почти 60%

В 2012 году на 18.00 явка составила 58,3%.

Участие в состоявшихся в воскресенье выборах президента РФ приняли, по предварительным данным ЦИК РФ, почти 60% избирателей. По данным ЦИК, на 18.00 проголосовали 59,93% избирателей. В 2012 году на 18.00 явка составила 58,3%. Об этом пишет РИА «Новости».

Активность избирателей эксперты объясняют сразу несколькими причинами — это и хорошая информационная кампания ЦИК, и рост гражданского сознания в обществе. Целый ряд политологов отметили, что на явку могла повлиять непростая внешнеполитическая ситуация.

Сюжет: Выборы-2018
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