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В Тульской области на выборах более 79% избирателей отдали голоса за Путина

В Тульской области на выборах более 79% избирателей отдали голоса за Путина

Всего в области проголосовало 68,54% избирателей.

В 3 часа утра 19 марта на брифинге заместитель председателя избирательной комиссии Тульской области Александр Машков подвел предварительные итоги голосования жителей региона на выборах Президента России.

Из них за Владимира Путина отдали голоса 79,20%, за Павла Грудинина — 9,48%, за Владимира Жириновского — 5,96%, за Ксению Собчак — 1,43%, за Григория Явлинского — 0,92%, за Сергея Бабурина — 0,70%, за Максима Сурайкина — 0,66% и за Бориса Титова — 0,65%.
 

Для работы на выборах в области было аккредитовано около 200 журналистов федеральных и региональных СМИ.

Сюжет: Выборы-2018
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