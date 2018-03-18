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Футболисты тульского «Арсенала» проголосовали на тематическом участке «Спортивный»

Футболисты тульского «Арсенала» проголосовали на тематическом участке «Спортивный»

Речь идет об игроках основной команды Михаиле Левашове, Максиме Беляеве и футболистах молодежки – Святославе Артюшкине и Игоре Веприкове.

Футболисты «Арсенала» уже проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Игроки и тренерский состав утром приехали на участок «Спортивный». Это новый тематический участок, который открылся в областном центре в школе №17 на улице Фрунзе.

Игроков «Арсенала» встречали их болельщики. Ребята специально принесли с собой мячи и шарфы, чтобы на них расписались кумиры.

Впервые на выборах президента голосовали игроки молодежной команды «Арсенал» Святослав Артюшкин и Игорь Веприков. 

Они, как и другие туляки, которые сегодня впервые пришли на участки, получили специальные пригласительные билеты на концерты, выставки. Все обладатели таких билетов смогут воспользоваться ими в любой день с 18 марта по 18 апреля.

Сюжет: Выборы-2018
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