Футболисты тульского «Арсенала» проголосовали на тематическом участке «Спортивный»

Футболисты «Арсенала» уже проголосовали на выборах президента Российской Федерации. Игроки и тренерский состав утром приехали на участок «Спортивный». Это новый тематический участок, который открылся в областном центре в школе №17 на улице Фрунзе.

Игроков «Арсенала» встречали их болельщики. Ребята специально принесли с собой мячи и шарфы, чтобы на них расписались кумиры.

Впервые на выборах президента голосовали игроки молодежной команды «Арсенал» Святослав Артюшкин и Игорь Веприков.

Они, как и другие туляки, которые сегодня впервые пришли на участки, получили специальные пригласительные билеты на концерты, выставки. Все обладатели таких билетов смогут воспользоваться ими в любой день с 18 марта по 18 апреля.