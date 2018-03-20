новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин прокомментировал результаты выборов Президента РФ в Тульской области

Алексей Дюмин прокомментировал результаты выборов Президента РФ в Тульской области

«Голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона, без нарушений».

«Тульская область уверенно проголосовала за Владимира Владимировича Путина. Абсолютное большинство жителей региона оказали доверие Президенту. Люди в области голосовали очень активно, многие шли на участки целыми семьями. Голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона, без нарушений. На участках был полный порядок и взаимоуважение – ровно такую задачу мы перед собой ставили. Впереди большая работа. Президент поставил перед страной в целом и каждым регионом в отдельности амбициозные цели. И добиваться их нужно всем вместе», – сказал в интервью ТАСС губернатор региона Алексей Дюмин.

Сюжет: Выборы-2018
В Тульской области на выборах более 79% избирателей отдали голоса за Путина
Жизнь Тулы и области
В Тульской области на выборах более 79% избирателей отдали голоса за Путина
вчера, в 03:22, 631 4511 -28
У Путина 76,18% голосов, обработано 80% протоколов
Жизнь Тулы и области
У Путина 76,18% голосов, обработано 80% протоколов
вчера, в 03:05, 23 912 -2
Сергей Костенко: «Голосование в Тульской области прошло на высоком организационном уровне»
Жизнь Тулы и области
Сергей Костенко: «Голосование в Тульской области прошло на высоком организационном уровне»
вчера, в 00:36, 14 883 -7
В России явка на выборах президента предварительно составила почти 60%
Жизнь Тулы и области
В России явка на выборах президента предварительно составила почти 60%
вчера, в 00:14, 13 879 -4
Все новости сюжета
вчера, в 22:15 0
Другие статьи по темам
Событие
выборы Президента 2018ТАСС
Люди
губернатор Тульской области Алексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Стала известна дата наступления астрономической весны
Стала известна дата наступления астрономической весны
Где в Туле отключат электроэнергию 20 марта
Где в Туле отключат электроэнергию 20 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.