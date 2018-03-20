Алексей Дюмин прокомментировал результаты выборов Президента РФ в Тульской области
«Голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона, без нарушений».
«Тульская область уверенно проголосовала за Владимира Владимировича Путина. Абсолютное большинство жителей региона оказали доверие Президенту. Люди в области голосовали очень активно, многие шли на участки целыми семьями. Голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона, без нарушений. На участках был полный порядок и взаимоуважение – ровно такую задачу мы перед собой ставили. Впереди большая работа. Президент поставил перед страной в целом и каждым регионом в отдельности амбициозные цели. И добиваться их нужно всем вместе», – сказал в интервью ТАСС губернатор региона Алексей Дюмин.
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