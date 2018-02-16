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В первый день работы РИФа Тульская область подписала инвестиционных соглашений на 30 млрд рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В первый день работы РИФа Тульская область подписала инвестиционных соглашений на 30 млрд рублей

Планируется создать порядка 2000 рабочих мест.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подвел итоги работы делегации региона в первый день Российского инвестиционного форума (РИФ).

Алексей Дюмин подчеркнул, что день оказался насыщенным, а главное - продуктивным. Было подписано порядка 10 соглашений с новыми инвесторами. Подробнее читайте в нашем сюжете здесь.

По предварительным оценкам общая сумма инвестиций, которая придет в область, – 30 миллиардов рублей.

Планируется создать порядка 2000 рабочих мест.

– Когда появляется новое производство, новые мощности, то число рабочих мест увеличивается. Мы это уже видим по предприятиям, работающим и в ОЭЗ «Узловая», и по другим реализованным проектам. Задачу, которую мы перед собой поставили, мы на сегодня выполнили, – сказал Алексей Дюмин.


На стенде Тульской области Алексей Дюмин представил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву проект «Тульская набережная». Премьер одобрил проект.

Алексей Дюмин и Дмитрий Медведев на площадках форума также обсудили новую форму поддержки – инфраструктурная ипотека. Это пилотный проект, который планируется к реализации на территории Тульской области. Проект направлен на строительство нового объекта – объездной дороги Новомосковска.

Губернатор Тульской области также принял участие в пленарном заседании форума, различных панельных сессиях и провел ряд переговоров о перспективах сотрудничества с компаниями и другими регионами.

Сюжет: РИФ-2018
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