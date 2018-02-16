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В Тульской области построят комплекс производств азотной кислоты и аммиачной селитры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области построят комплекс производств азотной кислоты и аммиачной селитры

Это позволит создать около ста новых рабочих мест.

На Российском инвестиционном форуме подписано соглашение между правительством Тульской области и компанией «Щекиноазот».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и финансовый директор АО «Щекиноазот» подписали документ. 

– Согласно новому инвестиционному соглашению в регионе будет построен комплекс производств азотной кислоты и аммиачной селитры на общую сумму 6,5 млрд рублей. Это позволит создать около ста новых рабочих мест, – прокомментировал глава региона. 

Сюжет: РИФ-2018
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