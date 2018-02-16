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Тине Канделаки понравился стенд Тульской области на РИФе
На фото губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Тина Канделаки. Фото из Инстраграма Тины Канделаки.

Тине Канделаки понравился стенд Тульской области на РИФе

По тому, как презентуется область, край, республика и округ, можно говорить о развитии технологий, – считает Тина.

Известная телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», общественный деятель Тина Канделаки посетила стенд Тульской области на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи.

– На Сочинском инвестиционном форуме у каждого региона свой стенд. Считаю, что по тому, как презентуется область, край, республика и округ, можно говорить о развитии технологий, понимании перспектив и качестве управления. Презентация — важный фактор самоидентификации. Самое лучшее, самое интересное, самое перспективное.

Тула, Ярославль, Московская область, Татарстан, Севастополь, спасибо за яркие, инновационные стенды на РИФ, — написала Тина в своем Instagram.

Сюжет: РИФ-2018
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