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В Узловском районе появится новое трикотажное производство

В Узловском районе появится новое трикотажное производство

При этом будет создано 50 рабочих мест.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации в Тульской области инвестиционного проекта одного из крупнейших поставщиков качественной ткани и трикотажа на российском рынке – компании «Фабрикс».

В Тульской области компания заинтересована в создании на площадке АО «Пластик» (Узловский район) производства синтетического и натурального трикотажного полотна мощностью 1500 тонн в год.

Соглашение подписали губернатор Алексей Дюмин и глава компании «Фабрикс» Павел Радель.

– Подписанное соглашение позволит создать в регионе новое современное производство с общим объемом инвестиций 300 миллионов рублей. При этом будет создано более 50 новых высокопроизводительных рабочих мест, – заявил Алексей Дюмин.

Губернатор также заверил, что правительство региона обеспечит создание всех условий для успешной реализации этого проекта.

Сюжет: РИФ-2018
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:45 +2
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