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Погода в Туле 16 февраля: снег, гололедица и туман

Погода в Туле 16 февраля: снег, гололедица и туман

Синоптики прогнозируют умеренный южный ветер и до -6 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью и днём местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -11 до -6, днём – до -6 градусов. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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