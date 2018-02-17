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Григорий Лаврухин провел переговоры с руководством Американской торговой палаты в РФ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Григорий Лаврухин провел переговоры с руководством Американской торговой палаты в РФ

Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

16 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель председателя правительства – министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин провел деловую встречу с главой Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексисом Родзянко.

AmCham  представляет интересы более 500 компаний, работающих на территории России, в том числе и в Тульской области. Среди них - «Проктер энд Гэмбл», «Каргилл». 

Григорий Лаврухин презентовал руководителю Американской торговой палаты инвестиционный потенциал региона и рассказал о преференциях, которые предоставляются компаниям, инвестирующим в Тульскую область.

Алексис Родзянко выразил заинтересованность в продолжении диалога и  презентации инвестиционного потенциала нашего региона членам палаты.

Кроме того, американская сторона готова обсудить возможности сотрудничества с правительством региона в части локализации и создания совместных производств в Тульской области.

Сюжет: РИФ-2018
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