Фото пресс-службы администрации города.
Тульские дороги расчищают от снега при помощи шнекоротора
Работы осуществляют специалисты АО «Спецавтохозяйство».
В Туле шнекоротор на базе автомобиля «Урал» расчищает проезжую часть Восточного обвода. Также в городе продолжается вывоз снега, в котором задействованы семь бригад. Из них три бригады осуществляют механизированную уборку с использованием лаповых и фронтальных снегопогрузчиков, грейдеров и самосвалов.
Всего днем 15 февраля снег вывезли по следующим адресам:
- ул. Баженова (в районе школы);
- ул. Н. Руднева (от ул. Циолковского до ул. Агеева);
- Щекинское шоссе (от ул. Скуратовской в сторону Косой Горы);
- ул. Ложевая;
- территория около Славянского бульвара;
- ул. Оборонная, пересечение ул. Первомайской и ул. Ф. Энгельса, пр. Ленина (напротив «Цветочного бульвара»);
- ул. Фрунзе.
Днем в механизированной уборке были задействованы 35 комбинированных дорожных машин, семь тракторов МТЗ, оборудованных щеткой.
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