Тульские дороги расчищают от снега при помощи шнекоротора

Фото пресс-службы администрации города.

В Туле шнекоротор на базе автомобиля «Урал» расчищает проезжую часть Восточного обвода. Также в городе продолжается вывоз снега, в котором задействованы семь бригад. Из них три бригады осуществляют механизированную уборку с использованием лаповых и фронтальных снегопогрузчиков, грейдеров и самосвалов.

Всего днем 15 февраля снег вывезли по следующим адресам:

ул. Баженова (в районе школы);

ул. Н. Руднева (от ул. Циолковского до ул. Агеева);

Щекинское шоссе (от ул. Скуратовской в сторону Косой Горы);

ул. Ложевая;

территория около Славянского бульвара;

ул. Оборонная, пересечение ул. Первомайской и ул. Ф. Энгельса, пр. Ленина (напротив «Цветочного бульвара»);

ул. Фрунзе.

Днем в механизированной уборке были задействованы 35 комбинированных дорожных машин, семь тракторов МТЗ, оборудованных щеткой.