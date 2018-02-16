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Тульские дороги расчищают от снега при помощи шнекоротора
Фото пресс-службы администрации города.

Тульские дороги расчищают от снега при помощи шнекоротора

Работы осуществляют специалисты АО «Спецавтохозяйство».

В Туле шнекоротор на базе автомобиля «Урал» расчищает проезжую часть Восточного обвода. Также в городе продолжается вывоз снега, в котором задействованы семь бригад. Из них три бригады осуществляют механизированную уборку с использованием лаповых и фронтальных снегопогрузчиков, грейдеров и самосвалов.

Всего днем 15 февраля снег вывезли по следующим адресам:

  • ул. Баженова (в районе школы);
  • ул. Н. Руднева (от ул. Циолковского до ул. Агеева);
  • Щекинское шоссе (от ул. Скуратовской в сторону Косой Горы);
  • ул. Ложевая;
  • территория около Славянского бульвара;
  • ул. Оборонная, пересечение ул. Первомайской и ул. Ф. Энгельса, пр. Ленина (напротив «Цветочного бульвара»);
  • ул. Фрунзе.

Днем в механизированной уборке были задействованы 35 комбинированных дорожных машин, семь тракторов МТЗ, оборудованных щеткой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:12 +5
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