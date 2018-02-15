Алексей Дюмин рассказал Дмитрию Медведеву о проекте «Тульская набережная»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Премьер-министр отметил значимость проекта для Тулы, в частности – создание прогулочной зоны вдоль исторического квартала города.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи наряду с экспозициями других регионов страны представлен стенд Тульской области. Сегодня его посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Алексей Дюмин рассказал премьер-министру о реализации проекта «Тульская набережная», который предполагает благоустройство набережной Упы и создание вокруг неё единого историко-культурного пространства для туляков и гостей города.

Дмитрий Медведев отметил значимость проекта для Тулы, в частности — создание прогулочной зоны вдоль исторического квартала города.

Кроме того, премьер-министр и глава региона обсудили заключение специальных инвестиционных контрактов в сфере агропромышленного комплекса.