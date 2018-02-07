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Юрий Андрианов: «Речь идет не о сносе вокзалов, а о переносе их из центра Тулы»

Юрий Андрианов: «Речь идет не о сносе вокзалов, а о переносе их из центра Тулы»

На заседании Штаба по стратегическому развитию Тулы председатель регионального правительства поднял транспортный вопрос.

В эти минуты в ТулГУ проходит заседание Штаба по стратегическому развитию Тулы на тему: «Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды в г. Туле в 2017 году и об основных направлениях общественного обсуждения проекта в 2018 году».

Ректор ТулГУ Михаил Грязев обозначил две темы заседания: комфортная среда (отчет о выполнении программы в прошлом году) и транспортная схема города.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов сразу перешел ко второму вопросу:

– Главное — транспортный вопрос не затягивается, а идет серьезный, профессиональный разговор. Например, про автовокзалы. Речь не идет об их сносе.

Речь о переносе их за пределы города. Но этот вопрос обязательно будет проработан с учетом мнений горожан. То же самое касается и трамваев.

Если говорить о маршрутках, то они выполняют важную социальную функцию. Но важен баланс между общественным транспортом большой вместимости и маршрутками. И у граждан есть много претензий к маршруткам, однако в то же время они выбирают именно их.

Необходимо учитывать и историческую планировку города. И будущее строительство мостов.

Стоит вопрос комплексной застройки Большой Тулы. Тут тоже нужно просчитывать маршруты общественного транспорта. Поэтому на штаб пригласили и экспертов, и общественников. У каждого есть свое мнение, давайте его уважать и вместе искать консенсус.

Сюжет: Заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
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