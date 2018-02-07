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На тульских дорогах предложили создать выделенные полосы

На тульских дорогах предложили создать выделенные полосы

По этому поводу высказался заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ.

Александр Васильчиков, член общественного совета МО город Тула, на заседании штаба по развитию города предложил закрыть рынок на улице Новомосковской. По его мнению, пробки создают машины, въезжающие в оружейную столицу.

Васильчиков высказался негативно в адрес администрации за плохую организацию дорожного движения в Туле.
 
– Например, остановки общественного транспорта у нас расположены на перекрестках. Надо делать заездные карманы и (или) переносить остановки.
 
Евгений Авилов пояснил, что уже в этом году ремонт дорог будут выполнять с организацией заездных карманов. Первый такой карман сделают на остановке у ТЦ «Рио».
 
Глава регионального исполкома ОНФ в Тульской области Сергей Судницын предложил серьезно рассмотреть вопрос въезда машин в центр города. Также Судницын высказал предложение: печатать нарушителей ПДД в СМИ. Например, тех, кто паркуется на газонах.
 
Юрий Андрианов остудил пыл выступающих:
 
– Все предложения надо высказывать на рабочих группах, а тут надо принять решение, рассматривать те или иные варианты или нет.
 
Один из присутствующих высказался, что создание выделенных полос поможет разгрузить дороги.
 
Игорь Агуреев, доктор наук, заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ, высказался по этому поводу:
 
– Эта мера непопулярная. Но! Я провел анализ по проспекту Ленина. Если выделить полосу ниже улицы Толстого, там будет конфликт интересов участников движения. Считаю, надо навести порядок на правой полосе вообще. Например, посмотреть, кто на ней паркуется.
 
Агуреев предложил снова разработать транспортную стратегию Тулы, что соответствует соблюдению федерального закона, который вступит в действие в конце года.
 
Юрий Андрианов:
 
– Я не туляк, но понимаю, что создать выделенные полосы на всей протяженности улиц не получится.
 
Президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких предложила пересмотреть расположение остановок общественного транспорта в соответствии с правилами дорожного движения. И обязательно обеспечить их необходимый размер для безопасности. И, может быть, воспользоваться опытом Белоруссии, где разнесены остановки муниципального и частного транспорта.

 

Сюжет: Заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
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