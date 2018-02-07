На тульских дорогах предложили создать выделенные полосы

По этому поводу высказался заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ.

Александр Васильчиков, член общественного совета МО город Тула, на заседании штаба по развитию города предложил закрыть рынок на улице Новомосковской. По его мнению, пробки создают машины, въезжающие в оружейную столицу.

Васильчиков высказался негативно в адрес администрации за плохую организацию дорожного движения в Туле.

– Например, остановки общественного транспорта у нас расположены на перекрестках. Надо делать заездные карманы и (или) переносить остановки.

Евгений Авилов пояснил, что уже в этом году ремонт дорог будут выполнять с организацией заездных карманов. Первый такой карман сделают на остановке у ТЦ «Рио».

Глава регионального исполкома ОНФ в Тульской области Сергей Судницын предложил серьезно рассмотреть вопрос въезда машин в центр города. Также Судницын высказал предложение: печатать нарушителей ПДД в СМИ. Например, тех, кто паркуется на газонах.