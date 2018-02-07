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Евгений Авилов предложил провести опрос по транспорту и благоустройству в день выборов
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Евгений Авилов предложил провести опрос по транспорту и благоустройству в день выборов

«Пусть туляки, придя на выборы, примут еще и вот такие решения – важные для города», – отметил глава администрации.

В ТулГУ проходит заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
 

Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин рассказал о выполнении программы «Формирование городской комфортной среды».

По словам Галкина, главный итог в том, что жители поверили в программу и на этот год подали уже 460 заявок. Из них отобрали 288, которые были оформлены по всем правилам.

На сайте администрации жители голосованием отобрали 76 дворовых территорий, которые вошли в программу. Бюджет программы на этот год составил 226 млн руб.

Что касается общественных пространств, то по результатам голосования победили: аллея фонтанов на проспекте Ленина, Кировский сквер, сквер перед Городским концертным залом, сквер возле ТНИТИ, вход в Центральный парк со стороны ул. Жаворонкова, Молодежный бульвар в Заречье, место справа перед входом на Московский вокзал, место напротив главного корпуса ТулГУ, Пушкинский сквер и место возле «Утюга».
Эти проекты буду выставлены на общественное голосование после окончания работ по разработке дизайн-проектов.

Глава администрации города Евгений Авилов рассказал:
 
– Комфортной городской средой мы занимаемся не один год. Основные направления по благоустройству мы оформили в единую брошюру. Объемы программы на будущий период будут зависеть от финансирования.
 
С приходом в программу федеральных средств изменился порядок включения проектов в нее. Предлагаю следующее: чтобы люди активнее голосовали за проекты, надо их как-то привлекать. Надо вопросы благоустройства общественного пространства предложить проголосовать в день выборов (18 марта, в день выборов Президента РФ. — Прим. авт.), в том числе и транспортную схему.
 
Пусть туляки, придя на выборы, примут еще и вот такие решения — важные для города.
Тем самым мы снимем все вопросы, почему именно эти пространства будут благоустроены, почему так организована работа транспорта, зачем выделены отдельные полосы для общественного транспорта. Это важные вопросы, которые касаются нашей малой родины.
Народу придет на выборы много, значит, и решение по транспорту и благоустройству будет решать большинство.
 
Ранее сообщалось, что власти придумали новый способ повышения явки на выборы Президента – 18 марта избирателям предложат проголосовать еще и за проекты благоустройства их городов. Подробнее – здесь.
Сюжет: Заседание штаба по стратегическому развитию Тулы.
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