Евгений Авилов предложил провести опрос по транспорту и благоустройству в день выборов
«Пусть туляки, придя на выборы, примут еще и вот такие решения – важные для города», – отметил глава администрации.
Первый заместитель главы администрации города Владислав Галкин рассказал о выполнении программы «Формирование городской комфортной среды».
По словам Галкина, главный итог в том, что жители поверили в программу и на этот год подали уже 460 заявок. Из них отобрали 288, которые были оформлены по всем правилам.
На сайте администрации жители голосованием отобрали 76 дворовых территорий, которые вошли в программу. Бюджет программы на этот год составил 226 млн руб.
Что касается общественных пространств, то по результатам голосования победили: аллея фонтанов на проспекте Ленина, Кировский сквер, сквер перед Городским концертным залом, сквер возле ТНИТИ, вход в Центральный парк со стороны ул. Жаворонкова, Молодежный бульвар в Заречье, место справа перед входом на Московский вокзал, место напротив главного корпуса ТулГУ, Пушкинский сквер и место возле «Утюга».
Эти проекты буду выставлены на общественное голосование после окончания работ по разработке дизайн-проектов.
Пусть туляки, придя на выборы, примут еще и вот такие решения — важные для города.